VIDEO Maja i Šime na padelu: 'Takvu ljubav još nisam vidio. Lupaju se reketima po guzi...'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Pjevačica i 'Gospodin Savršeni' u dobrom su raspoloženju zaigrali padel, a prilikom igre svako su malo hrlili jedno drugome u zagrljaj

Maja Šuput i 'Savršeni' Šime Elez ni na padel terenu ne mogu obuzdati svoje strasti. Par je uhvaćen kako se u srijedu prijepodne ludo zabavlja u padel klubu na zagrebačkom Velesajmu, a tijekom igre nisu niti pokušavali držati koncentraciju na sam sport, već su svako malo završili u vrućem zagrljaju. 

- Pijem kavu i gledam ih kako se fotografiraju i igraju padel otprilike sat vremena. Ljubav cvate na sve strane, to u životu nisam vidio. Ni kada sam se tek upoznao sa svojom suprugom i kad smo prohodali nisam imao takvu razmjenu nježnosti - rekao je za 24sata čitatelj koji je sve pomatrao iz kafića.

- Zezaju se i zabavljaju, on nju nosi, udaraju se reketom po stražnjici, to je spektakl. Baš ih je ugodno za gledati kako se zabavljaju - ispričao je veselo te dodao kako misli da snimaju reklamu za tenisice.

Foto: snimio čitatelj 24sata

- Nisam siguran, ali tu je fotograf s njima. Zanimljivi su mi, u veselom su raspoloženju, čak su mi i mahali - oduševio se.

Podsjetimo, Maja i Šime jučer su zajedno bili i na velikoj proslavi 20. godišnjice braka Sandija Cenova, gdje su se također dobro zabavili i opustili. 

