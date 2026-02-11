Evo što vas čeka u omiljenim serijama i sapunicama u srijedu

Divlje pčele

RTL 20:15

Nikola se posvađa s Cvitom jer mu je sakrila drugu odbijenicu njegova romana. Domazet finalizira dogovor s Antom. Sadija uvjerava Mirjanu da može doći do dokaza koji izravno upućuje na to da je Kate ubila Petra.

Foto: rtl

La Promesa

HRT1 13:20

Lorenzo potakne Leocadiju da organizira zabavu u palači. Esmeralda otkrije Curru svoju mračnu prošlost u draguljarnici. Manuel i Toño otkriju uljeza koji kopa po stvarima u hangaru.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Nakon šokantnog otkrića tim je sve bliže uhićenju Seana O’Neala, zbog čega otac donese odluku koja ugrozi slučaj. Tim je na tragu provalnicima u kuće.

Tajne prošlosti

NOVA TV 22:30

Dok Zeynep traži način da dođe do Kader, tajne se množe, a pritisak raste sa svih strana. U hotelu se komplicira situacija s Ebru i Cihanom, a Sevim, uvjerena da “štiti obitelj”, gura sve dublje u kaos. Emocije izmiču kontroli, a pogrešne odluke postaju sve opasnije.

Foto: Nova Tv

Crno more

NOVA TV 18:10

U brutalnoj odmazdi Ismail završava pod krdom i bori se za život. Eleni, unatoč strahu i pritisku, preuzima odgovornost i improviziranim zahvatom spašava mu život. Taj čin potresa cijelo selo i mijenja način na koji je doživljavaju.

Cacau

HRT1 12:30

Valdemar inkriminira Lalá tako što je podmetnuo dokaz u njezin stan. Ujedno otkrije da su Nanda i Susana žive. Lalá su razotkrili kao počiniteljicu zločina u Marcovoj zgradi. Simone umire. Otrovala ju je Lola koja prizna da je to učinila kako bi zaštitila obitelj.