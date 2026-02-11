Doznajte što vas očekuje ove srijede 11. veljače u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Crno more', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...
Evo što vas čeka u omiljenim serijama i sapunicama u srijedu
Divlje pčele
RTL 20:15
Nikola se posvađa s Cvitom jer mu je sakrila drugu odbijenicu njegova romana. Domazet finalizira dogovor s Antom. Sadija uvjerava Mirjanu da može doći do dokaza koji izravno upućuje na to da je Kate ubila Petra.
La Promesa
HRT1 13:20
Lorenzo potakne Leocadiju da organizira zabavu u palači. Esmeralda otkrije Curru svoju mračnu prošlost u draguljarnici. Manuel i Toño otkriju uljeza koji kopa po stvarima u hangaru.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Nakon šokantnog otkrića tim je sve bliže uhićenju Seana O’Neala, zbog čega otac donese odluku koja ugrozi slučaj. Tim je na tragu provalnicima u kuće.
Tajne prošlosti
NOVA TV 22:30
Dok Zeynep traži način da dođe do Kader, tajne se množe, a pritisak raste sa svih strana. U hotelu se komplicira situacija s Ebru i Cihanom, a Sevim, uvjerena da “štiti obitelj”, gura sve dublje u kaos. Emocije izmiču kontroli, a pogrešne odluke postaju sve opasnije.
Crno more
NOVA TV 18:10
U brutalnoj odmazdi Ismail završava pod krdom i bori se za život. Eleni, unatoč strahu i pritisku, preuzima odgovornost i improviziranim zahvatom spašava mu život. Taj čin potresa cijelo selo i mijenja način na koji je doživljavaju.
Cacau
HRT1 12:30
Valdemar inkriminira Lalá tako što je podmetnuo dokaz u njezin stan. Ujedno otkrije da su Nanda i Susana žive. Lalá su razotkrili kao počiniteljicu zločina u Marcovoj zgradi. Simone umire. Otrovala ju je Lola koja prizna da je to učinila kako bi zaštitila obitelj.
