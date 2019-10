Britanske starlete: 'Dobijemo po 140.000 kuna za jednu noć'

U britanskim reality formatima nerijetko dođe do seksa pred kamerama, a djevojke nakon sudjelovanja u showu dobivaju razne nemoralne ponude. Celebrity menadžer Rob Cooper rekao je za strane medije da su bivšim kandidatkinjama realityja nudili od 25.000 do 135.000 kuna za jednu noć.

POGLEDAJTE VIDEO O PLASTIČNIM OPERACIJAMA:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Lauren Goodger (33), koja se 2010. natjecala u showu 'The Only Way Is Essex', i Sophie Anderton (42), natjecateljica britanskog 'Big Brothera', priznale su da su dobivale novčane ponude za seks. Sophie je pristala i dobila 605.000 kuna za pet puta.

Foto: Instagram Sophie Anderton

Reality zvijezda i starleta Katie Price (41) dobila je za jednu noć 140.000 kuna od engleskog nogometaša Adamom Johnsonom (32), koji je osuđivani seksualni prijestupnik. Ipak, nikad nije priznala da se tu noć seksala s njim.

Foto: Instagram Katie Price

Menadžer Cooper kaže da mnoge reality zvijezde pristaju na nemoralne ponude ako im se plaća u showu smanji.

- Od početka 2019. došlo je do dramatičnog porasta muškaraca koji žele 'zaposliti' slavne osobe za seks. To je postalo normalno jer slava nije onakva kakvu ju mnogi zamišljaju. Mnoge bivše celebrity zvijezde upadnu u financijske probleme nakon showa i suočavaju se s realnošću. Moraju se ili vratiti na posao koje su radile prije ili pristajati na ovakve ponude - rekao je Rob Cooper.

Foto: Instagram Lauren Goodger

Naglašava da zna mnogo reality sudionika koji su primili novac za seks. Među njima su i bivše djevojke nogometaša, glamurozni modeli, kao i muški i ženski natjecatelji showa 'Love Island'...

- Većinom takve ponude uključuju i luksuzna putovanja u Dubai što reality sudionicama daje priliku da se fotografiju za Instagram, kao i da piju puno šampanjca i plove jahtom. Stvarno je zabrinjavajuće - zaključuje Cooper.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':