Britanski glumac otkrio da je homoseksualac: 'Žena je znala'

Stanley Baxter je u 95. godini objavio vlastite memoare te tako prvi put za života otvoreno progovorio o svojoj homoseksualnosti, koju je za vrijeme karijere tajio kako mu ne bi naštetila.

<p>Umirovljeni britanski glumac i komičar <strong>Stanley Baxter</strong> (94) pod stare je dane odlučio javno otkriti svoju seksualnu orijentaciju te je u memoarima 'Real Stanley Baxter', koje je objavio, priznao da je homoseksualac. Istovremeno je progovorio i o tome zašto to nije želio učiniti ranije. </p><p>Baxter je bio u dugogodišnjem braku sa suprugom Moirom, koja je preminula 1997. godine, a napisao je kako se ona željela vjenčati iako joj je on rekao istinu. </p><p>Nekada popularni glumac otkrio je kako je uz blagoslov supruge u njihov stan dovodio muškarce, ali i da nikada nikome od suradnika nije priznao svoju seksualnost, kako ne bi naštetio ni sebi ni projektu na kojem radi. </p><p>- Postoji mnogo homoseksualaca danas kojima je ugodno u njihovoj seksualnosti, koji su sretni što su gay, ali ja nisam takav čovjek. Nikada nisam želio biti gay, i dalje to ne želim, ali to je realnost - napisao je Baxter u svojim memoarima.</p>