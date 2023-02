Britanski pjevač obukao haljnu i razljutio fanove na društvenim mrežama: 'Ovo nije prirodno!'

Pjevač Sam Smith (30) objavio je fotografiju na Instagramu na kojoj pozira u prozirnoj haljini i razbjesnio fanove.

- Nije mi žao, to je ljudska priroda - napisao je pjevač u opisu fotke.

Sam je pozirao u prozirnoj haljini držeći se jednom rukom za zid, a obuo je crne čizme na petu.

Neki su bili oduševljeni njegovom objavom te su komentirali:

- 'Ova haljina je sve', 'Drago mi je što te vidim, Sam', 'Predivan' - uz to su mnogi ostavljali emojije vatre u komentarima.

Neki su bili razočarani fotografijom te su pisali:

- 'Oprosti, ali ovo nije prirodno', 'Fali mi stari Sam', 'Ovo nije ugodno gledati' - pisali su pratitelji.

Podsjetimo, Sam je nedavno objavio spot za pjesmu 'I'm Not Here To Make Friends' u kojem izlazi iz helikoptera u ružičastoj haljini, a zatim pleše na stepenicama u crnom outfitu s korzetom, perjem na glavi i rukavicama.

Glazbenik je progovorio o svom spolu, za kojeg tvrdi da je neodređen. Često na svojim društvenim mrežama objavljuje fotografije u haljinama, suknjama i onome što se smatra ženskim odjevnim komadima.

