U DOBRIM SU ODNOSIMA

Nives o Dini Drpiću: 'Njegova je cura divna, uselili su se zajedno nedavno i žive jako blizu nas'

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 5 min
Nives o Dini Drpiću: 'Njegova je cura divna, uselili su se zajedno nedavno i žive jako blizu nas'
Zagreb: Nives Celzijus u studiju 24sata | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nives Celzijus ispričala je kako se njenom bivšem suprugu Dini Drpiću sviđa njezina nova pjesma 'Sinkronija', no i da im se život nedavno malo promijenio...

Pjevačica, glumica i spisateljica Nives Celzijus (44) ovih dana objavila je svoju novu pjesmu, 'Sinkronija'. Radi se o duetu s pjevačem Dinom Petrićem. Za Net.hr ispričala je kako najradije i piše balade, no da je ovo bio prvi put da se odvažila snimiti jednu. 

- Balade su generalno autobiografske. Ako možda i ne pričaju neku tvoju osobnu priču, onda bar posežeš za nekim dobro poznatim emocijama i slikama koje u tebi te emocije izazivaju. Tako da 'Sinkroniju' doživljavam kao neki važan dio svoje osobnosti, način na koji osjećam i živim ljubav i strast - ispričala je. 

Foto: Maja Bota

Iako pjesma govori o povezanosti dvoje ljudi, Nives kaže kako trenutno ne postoji nitko u njezinom životu s kime osjeća 'sikroniju'. 

- Ali zato što nisam spremna, niti dajem prostora da se tako nešto dogodi. Previše sebično uživam u 'singl' statusu, poslu i posvećena sam svojoj karijeri u potpunosti. Djeca su već velika, posvećena nekim svojim ciljevima, pa si to sada mogu priuštiti - rekla je. Otkrila je i da danas traži partnera koji 'razumije moj posao, koji mi je poticaj i podrška u stvaranju, koji razumije moje faze izoliranosti, koji razumije da sam premorena od posla, priče, odnosa s ljudima i da samo želim dva dana ležati u kući, naspavati se i družiti se s mačkama'. 

Foto: Maja Bota Strbe

- I da, i dalje sam jako estetski tip, i dalje volim fizički sličan tip muškaraca, ali ključno je i da mi pali moždane ćelije - dodala je. 

'Dino je od starta rekao da mu se sviđa' 

Nives je i ranije ispričala da je pjesmu čuo i njezin bivši suprug Dino Drpić, s kojim ima dvoje djece, a sada je istaknula i da mu se rijetko sviđaju njezine pjesme, no da je za 'Sinkroniju' imao riječi hvale. 

- Od starta je rekao da mu se sviđa i da je to neki dobar pravac za moju glazbenu karijeru, a i sam mi je davao neke sugestije u stvaranju kada bih bila u dilemu - poručila je. Prije par dana je objavila i video u kojem je pokazala kakve joj poruke šalje Drpić, a one se uglavnom svode na jednu zajedničku temu - mačke. 

Foto: Filip Brala/24sata

Među poslanim videima našli su se prijedlozi za namještaj prilagođen mačkama, poput grebalica koje su ujedno i stolići, zatim ideje za "kupanje bez vode" pomoću posebnih četki, pa čak i recepti za pripremu zdrave i ukusne hrane za njihove ljubimce. Nives je kroz šalu komentirala kako joj bivši suprug suptilno sugerira što bi trebala raditi.

Bivši par je bio u braku od 2005. do 2014. godine, a nakon toga su ostali u dobrim odnosima. O tome je pričala i početkom ožujka za Story te poručila kako ih vežu 'čvrste i snažne emocije' no one odavno nisu romantične prirode. 

Foto: Instagram

- On je otac moje djece i moj najbolji prijatelj i tako će ostati do kraja života - poručila je. Dodala je i kako je svaki razvod težak, no da je su iza njih godine rada i ulaganja u odnos da bi on danas bio takav kakav je. 

Nedavno se uselio s djevojkom 

- Lijepo je čuti kada naša djeca, koja su sada već odrasli ljudi, kažu koliko su ponosna na naš odnos i da se nikad nisu osjećala zakinuto nakon našeg razlaza jer su u svakom trenutku odrastanja imala oba roditelja - rekla je Nives. 

Otkrila je i da je Dino tek nedavno iselio iz obiteljskog doma, no da sada živi u zgradi u susjedstvu. Tamo živi s djevojkom s kojom je u vezi već desetak godina. Nives je otkrila i što misli o njoj. 

- Ranije sam komentirala koliko je lijepa, a sada mogu potvrditi i da je jako draga, brižna, ugodna kao društvo. Meni se jako sviđa. Tek sad, otkako je u susjedstvu, imala sam je priliku bolje upoznati. Mislim da smo svi pronašli mir otkako je s njom. I naravno da nema mjesta ljubomori Kada iskreno voliš neku osobu, onda ti je važno da je ona istinski sretna. A oni su zaista sretni - rekla je. 

Objasnila je i da su ona i Dino odlučili i nakon razvoda živjeti zajedno zbog djece, i to do njihove punoljetnosti. 

