Britanski radio emitirao da je umro kralj Charles: 'Prilog je slučajno emitiran, žao nam je!'

Britanski radio Caroline ispričao se kralju i slušateljima nakon što je zbog "računalne pogreške" greškom objavio da je umro kralj Karlo, prenosi u četvrtak Sky News.

Radio je objavio da je "računalna pogreška" u njihovom glavnom studiju dovela do pogrešne objave u utorak poslijepodne.

"Zbog računalne pogreške u našem glavnom studiju, prilog o smrti monarha, koji sve postaje u Velikoj Britaniji drže u pripravnosti, nadajući se da neće biti potrebna, slučajno je aktivirana u utorak popodne i pogrešno je objavljeno da je njegovo veličanstvo kralj preminuo", rekao je menadžer Peter Moore u objavi na društvenim mrežama, prenosi Sky News.

Foto: ADRIAN DENNIS

On je kazao da je radio Caroline potom prekinuo program, a da je nakon ponovnog pokretanja pročitana isprika.

"Ispričavamo se njegovom veličanstvu kralju i našim slušateljima zbog eventualnih neugodnosti", kazao je Moore.

Foto: (c)The Royal Family

Incident se dogodio dok su kralj i njegova supruga kraljica Camilla bili na putovanju u Sjevernoj Irskoj.