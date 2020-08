Danas je i\u0161ao na testiranje.

<p>Otkako je pandemija korona virusa uzela maha u svijetu, bilo je jasno kako neće stati sve dok se ne otkrije cjepivo koje bi spriječilo širenje virusa. Nije tajna kako se cjepivo počelo stvarati i provjeravati kako bi što prije moglo izaći na tržište. No treba ga testirati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Putin najavio cjepivo</strong></p><p>Britanski skladatelj <strong>Andrew Lloyd Webber</strong> (72) jedna je od rijetkih osoba koja je pristala na testiranje cjepiva. Na Twitteru je objavio kako sudjeluje u ispitivanju istog za Sveučilište u Oxfordu. Tvrdi kako će učiniti sve da dokaže kako se kazališta ponovno mogu sa sigurnošću otvoriti. </p><p>Danas je išao na testiranje.</p><p>- Upravo sam bio na testiranju cjepiva protiv Covida-19. Napravit ću sve kako bi se glumci i glazbenici ponovno mogli vratiti na posao - napisao je Andrew.</p><p> </p><p>Webber je u srpnju ugostio kazališne glumce za eksperimentalni događaj u svom kazalištu Palladium. On je inače najpoznatiji i najkontroverzniji skladatelj mjuzikala. Upozorio ih je na činjenicu kako kazalište neće moći djelovati bez punog sastava, a to je financijski nemoguće. </p><p><a href="https://www.vulture.com/2020/08/andrew-lloyd-webber-covid-vaccine-trial.html" target="_blank">Strani mediji</a> pišu kako je britanska vlada ovog mjeseca izdala jamčevinu u iznosu od dvije milijarde dolara za financiranje umjetnosti, a neka londonska kazališta eksperimentiraju s načinima otvaranja ove jeseni. Većina od njih se prethodno obvezala da neće raditi sve do 2021.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>