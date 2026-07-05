FOTO Mirna Berend slavi 60. rođendan, evo kako slavna voditeljica sada izgleda

Mirna Berend poznata je domaća voditeljica, a danas slavi 60. rođendan. Nakon dvadeset godina televizijske karijere iz Zagreba se vratila u rodnu Petrinju gdje se bavi izradom nakita i proizvodnjom kozmetike. U galeriji pogledajte kako danas izgleda.
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Voditeljica Mirna Berend rođena je 5. srpnja 1966. godine u Petrinji.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Voditeljica Mirna Berend rođena je 5. srpnja 1966. godine u Petrinji. |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Voditeljica Mirna Berend rođena je 5. srpnja 1966. godine u Petrinji.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na HRT-u je radila od 1986. te je s vremenom postala jedno od zaštitnih lica, a vodila je nekoliko emisija uključujući "Dobro jutro, Hrvatska" i "Nedjeljno popodne" s Oliverom Mlakarom.
| Foto: Marijan Delija/24 sata
Vodila je događanja kao što su Splitski festival, Večernjakova ruža itd.
| Foto: Borna Filic/PIXSELL
Nakon karijere na HRT-u radila je na Novoj TV.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL
Nakon 20 godina voditeljske karijere se iz Zagreba vratila u Petrinju, gdje se bavi izradom nakita i proizvodnjom kozmetike.
| Foto: Stojan Lasic/Vecernji list
Bivša voditeljica se prije nekoliko godina povukla iz javnosti, a mnoge je iznenadila kada se lani pojavila na 28. Dalmatinskoj šansoni. Tada se vratila voditeljskoj ulozi.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Na pozornici se pojavila u dugoj crnoj haljini, a "predstavila" je i novi imidž, dugu sijedu kosu, koju je svezala u rep.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
'Dosta su me farbali, nema više. Ostat ću sijeda do kraja života. Komentari drugih me ne zanimaju, ne čitam ih i ne slušam, ja sam zadovoljna', rekla je voditeljica tada.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Jurica Galoic/PIXSELL
Foto Filip Brala/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/VLM
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Borna Filić/Pixsell
Foto Borna Filić/Pixsell
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)
Foto PIXSELL/kolaz
Foto Privatni album/canva
Foto Davor Puklavec/PIXSELL