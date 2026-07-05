Obavijesti

Galerija

Komentari 2
POVUKLA SE S TV-A

FOTO Mirna Berend slavi 60. rođendan, evo kako slavna voditeljica sada izgleda

Mirna Berend poznata je domaća voditeljica, a danas slavi 60. rođendan. Nakon dvadeset godina televizijske karijere iz Zagreba se vratila u rodnu Petrinju gdje se bavi izradom nakita i proizvodnjom kozmetike. U galeriji pogledajte kako danas izgleda.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Proslava 53. rođendana kluba Saloon
Voditeljica Mirna Berend rođena je 5. srpnja 1966. godine u Petrinji. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/25
Voditeljica Mirna Berend rođena je 5. srpnja 1966. godine u Petrinji. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026