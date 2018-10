Britanskoj TV voditeljici treba novac, pa želi porno karijeru?

Počele su kružiti glasine da TV voditeljica i reality zvijezda Lauren Goodger (32) ima financijskih problema koje će pokušati riješiti snimanjem porno sadržaja, piše The Sun.

Priče su započele prošlog tjedna kada je Lauren rekla svojim pratiteljima na društvenim mrežama da je napravila račun na 'Only Fans'. Na toj se aplikaciji može vidjeti intimni sadržaj zvijezda na koje se obožavatelji pretplate.

Pokušala se opravdati te je za razlog pravljenja računa navela kako želi dijeliti više osobnih priča sa svojim pratiteljima.

- Neću se baviti pornografijom. To je smiješno - rekla je Goodger te dodala kako se puno toga događa u njezinom životu.

Lauren je poznata još od prije po tome što voli pokazivati svoje bujne grudi te joj se često 'zalome' provokativne fotografije na društvenim mrežama.

Lauren je pokrenula novi posao i, kako kaže, zaposlenija je nego ikad. Nudi kozmetičke tretmane i 'makeovere'. Međutim, nedostaje joj televizijska karijera i vrlo radi bi se vratila u show 'The Only Way Is Essex' koji ju je učinio poznatom. Također, pojavila se i u 'Dancing On Ice' i 'Celebrity Big Brotheru'.

Foto: Instagram

