Britney s razlogom nije pozvala majku na svadbu, a ona joj sad komentira fotku u vjenčanici

Pop princeza Britney Spears (40) udala se za dugogodišnjeg zaručnika Sama Asgharija (28). Sudbonosno 'da' izrekli su u četvrtak u Los Angelesu.

Kako pišu strani mediji, Britney na vjenčanje nije pozvala ni roditelje ni sestru, a brat nije došao unatoč pozivu. No, unatoč tome što nije zvala bližnje, njezina majka komentirala joj je sliku na Instagramu.

- Izgledaš blistavo i sretno. Tvoje vjenčanje je vjenčanje iz snova. To što si ga imala kod kuće čini ga tako sentimentalnim i posebnim. Tako sam sretna zbog tebe! Volim te - napisala je Lynne Spears, koju nije zvala jer se s njom ne slaže. Baš kao ni oca, koji je njome 'vladao' 13 godina.

Na svadbi je bilo oko 60 gostiju, a među njima su bile i poznate zvijezde poput Madonne, Donatelle Versace, Paris Hilton, Drewa Barrymore...

Britney je za ovaj poseban dan odjenula haljinu poznate modne kuće Versace, a do oltara je hodala uz legendarni hit Elvisa Presleyja - Can't Help Falling in Love.

