Britney se prisjetila nastupa sa zmijom: 'Užasno sam se bojala. Mislim da me piton želio ubiti'

Iskreno, bojala sam se da će me ta zmija ugristi. Mislim da me taj piton stvarno želio ubiti. Non stop je palucao jezikom i siktao na mene, nisam ga se usudila ni pogledati dok sam pjevala ‘I‘m A Slave 4 You‘, piše Britney Spears (41) u memoarima The Woman In Me' koji bi trebali biti objavljeni 24. listopada. Pjevačica se prisjetila nastupa iz 2001. godine kad je nosila u rukama golemog pitona.

Foto: Profimedia

U knjizi je otkrila i kako je samo nekoliko tjedana prije tog nastupa shvatila da se boji zmija, ali se unatoč tome odlučila držati plana i nastupiti s pitonom. Uspjela je i pobijediti strah od zmija te je jednu i tetovirala na ruku. Pjevačica je pisala i o aferu s Colinom Farrellom (47) prije mnogo godina, koja je trajala dva tjedna, prenosi TMZ.

Foto: Profimedia

Napisala je kako su se ona i Farrell prvi put upoznali preko jednog klupskog promotora na setu njegova filma ‘S.W.A.T.‘ iz 2003. godine.

Pjevačica tvrdi da su među njima odmah frcale iskre, a susret je završio s mnogo grubog seksa, koji je opisala kao ‘dvotjednu grubu svađu‘.

- Tučnjava je jedina riječ za to. Bili smo posvuda jedno na drugome, hvatali smo se tako strastveno da je to izgledalo kao ulična tučnjava - napisala je Britney.