Britney Spears imala je vruću romansu s glumcem: 'Seks nam je izgledao kao ulična tučnjava'

U svojim memoarima 'The Woman In Me', pop zvijezda Britney Spears (41) otkriva nove detalje iz svog života. Tvrdi da je imala imala aferu s Colinom Farrellom (47) prije mnogo godina, koja je trajala dva tjedna, piše TMZ.

Napisala je kako su se ona i Farrell prvi put upoznali preko jednog klupskog promotora na setu njegova filma ‘S.W.A.T.‘ iz 2003. godine.

Pjevačica tvrdi da su među njima odmah frcale iskre, a susret je završio s mnogo grubog seksa, koji je opisala kao ‘dvotjednu grubu svađu‘.

- Tučnjava je jedina riječ za to. Bili smo posvuda jedno na drugome, hvatali smo se tako strastveno da je to izgledalo kao ulična tučnjava - napisala je Britney.

Dodala je još kako je nakon prekida 2002. godine s Justinom Timberlakeom završila u krevetu s Farrellom. Iako je bila ranjiva i nije još preboljela bivšeg dečka, Britney je samu sebe uvjeravala da se 'samo zabavljala' i da 'to nije velika stvar'.

Nije otkrila zašto je došlo do prekida s Farrellom.

- Nakratko sam pomislila da bi tu moglo biti nečega. Razočarenja u mom romantičnom životu bila su samo jedan od razloga zašto sam se toliko izolirala od svega. Bilo mi je tako neugodno cijelo vrijeme - napisala je.

Podsjetimo, nedavno je izašlo u medijima i dio iz knjige gdje je pjevačica pisala o braku s Jasonom Alexanderom koji je trajao samo 55 dana. U memoarima 'The Woman in Me' piše o njihovom vjenčanju 2004. godine u Las Vegasu tijekom kojeg su oboje bili pijani.