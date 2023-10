Britney Spears: 'Moj otac je bio alkoholičar. Ponižavao me, a bio je i zao, apatičan i hladan...'

Pjevačica Britney Spears (41) uskoro će objaviti memoare 'The Woman In Me' u kojima otkriva dosad nepoznate detalje iz svog života. Ispričala je i o tome kako ju je otac Jamie Spears (71), koji je bio alkoholičar, počeo zastrašivati još u djetinjstvu.

Omalovažavao ju je i tjerao da radi

Glazbena zvijezda je svog oca opisala 'zlim, apatičnim i hladnim', a omalovažavanje s njegove strane se nastavilo i u 30-ima. Govorio joj je da je 'debela', a morala je raditi iako to nije htjela, sve zato što je bila pod njegovim skrbništvom čak 13 godina. Kako piše Britney, njen otac je pio do te mjere da nije više mogao razmišljati, što je bio jedan od razloga zašto se bojala ući u automobil s njim.

- Tata je pio sve dok nije mogao razmišljati. Nestajao je od kuće na nekoliko dana. A kad je bio pijan, postao bi jako zao - dio je odlomka iz knjige.

Foto: Michael Germana/PRESS ASSOCIATIO

Djed je kriv za sve?

Njegov alkoholizam je navela kao razlog propasti njegovih poslova i na koncu i bankrot.

- Stres zbog nedostatka novca bio je pojačan kaosom izazvanim tatinim ekstremnim promjenama raspoloženja. Posebno me bilo strah ući s njim u auto jer je znao pričati sam sa sobom dok je vozio. Nisam ni razumjela što je govorio. Činilo se da je u svom svijetu - napisala je Britney.

Objasnila je i kako smatra da je probleme s alkoholom razvio zbog njegovog oca Junea Spearsa, koji ga je često zlostavljao.

- Ali u to vrijeme nisam imala pojma zašto je bio tako strog prema nama i zašto ništa što smo učinili nije izgledalo dovoljno dobro u njegovim očima. Meni je najtužnije bilo to što sam oduvijek samo željela oca koji me voli baš onakvu kakva jesam, nekoga tko bi rekao: 'Volim te, točka. Ti možeš sve. Volio bih te zauvijek bezuvjetno' - napisala je.

Foto: O'Connor/PRESS ASSOCIATION

Pjevanjem je rješavala probleme

Britney je u jednom odlomku memoara rekla kako je u koktelima uživala već s 12 ili 13 godina, uz majku Lynne Spears. Sve obiteljske probleme je pokušavala riješiti pjevanjem. Bježala je iz kuće i zaključavala se u ormare te satima pjevala.

- Kad pjevam, ja sam ja. Za mene je pjevanje čarobno mjesto gdje buka više nema nikakvo značenje, gdje je sve moguće. Sve što sam željela bilo je napustiti svakodnevni svijet i ući u ovo drugo područje, gdje se mogu izraziti bez razmišljanja. Kad sam bio sam sa svojim mislima, moj um je bio ispunjen brigama i strahovima. Ali glazba je dokrajčila sve brige, dala mi samopoštovanje. Sve dok sam pjevala, bila sam napola izvan običnog svijeta. Pjevanje je bilo kao most između stvarnosti i fantazije, između svijeta u kojem sam živjela i svijeta u kojem sam očajnički željela živjeti - dodala je Britney.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Podsjetimo, u memoarima je pričala i o vezi s Justinom Timberlakeom s kojim je, kako tvrdi, zatrudnjela. Zajedno su bili od 1999., a prekinuli su 2002. godine.

- Jako sam ga voljela. Očekivala sam da ćemo jednog dana osnovati obitelj, ali Justin nije bio sretan zbog moje trudnoće. Rekao je da nismo spremni za dijete, da smo premladi - napisala je pjevačica i dodala kako je prekinula trudnoću.

- Sigurna sam da će me ljudi mrziti zbog ovoga, ali pristala sam na to. Ne znam je li odluka bila ispravna. Da je odluka bila samo moja, nikad to ne bih učinila. No Justin je bio siguran da ne želi biti otac - objasnila je Britney.