Britney Spears na vjenčanje nije pozvala ni brata: 'Ti i mama skrivali ste mi kavu i alkohol'

Pop princeza Britney Spears (40) udala se za dugogodišnjeg zaručnika Sama Asgharija (28), a sudbonosno 'da' izrekli su u Los Angelesu. Kako pišu strani mediji, Britney na vjenčanje nije pozvala ni roditelje ni sestru, a ni brata Bryana Spearsa.

Iako se pisalo da Bryan usprkos pozivu nije mogao doći na vjenčanje zbog toga što su on i njegova djevojka Amber Lynn Conklin, morali nazočiti završetku školske godine njihove kćeri koja je završila osnovnu školu, Britney je napisala na Instagramu kako nije ni bio pozvan iz nekoliko razloga.

'Nikad nisi bio pozvan na moje vjenčanje pa zašto si uopće odgovarao? Misliš li iskreno da želim svog brata tamo koji mi je branio jack i colu četiri godine? Ti i mama doslovno ste skrivali kavu i alkohol kad bih došla kući. Povrijedio si me i znaš to!', napisala je pop zvijezda na Instagramu u utorak, ali je objavu izbrisala.

- Bryan se osjećao užasno što je morao birati, ali morao je biti uz svoju kćer i poslao svoju ljubav Britney. Tako smo tužni što smo propustili tako važan trenutak, ali smo tako sretni zbog njihova braka! - napisala je Amber na Instagramu, ali i ta objava je izbrisana.

Izvor je ranije za Page Six rekao kako su obje ceremonije bile otprilike u isto vrijeme, a Bryan nije mogao biti na dva mjesta odjednom i nije želio razočarati kćer Lexie otrčavši na vjenčanje odmah nakon njezine ceremonije, gdje je održala poseban govor.

Britney se nakon vjenčanja okomila na svoju obitelj smatrajući kako je uvijek bila otuđena.

Spomenula je i kako joj Bryan nije dopuštao da pije alkohol tijekom četverogodišnjeg boravka u Las Vegasu od 2013. do 2017., iako je imala više 21 godinu. Tada je još uvijek bila pod pravnim skrbništvom svog oca, koje je prekinuto u studenome 2021.

- Ja bih se mogla prisiliti da popijem jack večeras, pogledat ću u Mjesec i reći je*i se. Znam da si ti krv i da krv teče duboko, ali nijedna obitelj ne bi učinila ono što ste vi meni učinili - poručila je Britney na Instagramu.

Prisjetimo se, na svadbi je bilo oko 60 gostiju, a među njima su bile i poznate zvijezde poput Madonne, Donatelle Versace, Paris Hilton, Drew Barrymore...

Britney je za svoj poseban dan odjenula haljinu poznate modne kuće Versace, a do oltara je hodala uz legendarni hit Elvisa Presleyja - Can't Help Falling in Love.

