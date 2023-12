Britney Spears objavila je opet golišavi video: U donjem vešu se mazila i savijala po krevetu

Britney Spears objavila je još jednu snimku u nizu u oskudnom izdanju na svom Instagram profilu, a sada je riječ o novom push up grudnjaku iz Victoria's Secreta kojim je oduševljena.

- Konačno sam našla grudnjak iz Victoria's Secreta koji nije bolan za nositi! Volim push up grudnjake, ali ne volim one podstavljene. Ovaj je genijalan. Podiže grudi i nema podstava. Također je od svile. Uopće nemam osjećaj da ga imam na sebi, a i lijepa je boja, napisala je 42-godišnja nekadašnja princeza popa.

- Četrdesete mi mogu popušiti k***. Ove godine sam napunila šest. Ionako se većinu vremena osjećam kao da imam šest, dodala je.

Popularna pjevačica redovito objavljuje polugole i čak potpuno gole fotografije na svom Instagram profilu kojima zgraža svoje obožavatelje.

Foto: Instagram/Britney Spears

Inače, Britney je nedavno objavila svoje memoare 'The Woman in Me' u kojima je otkrila mnoge šokantne detalje iz života; od skrbništva pod kojim ju je otac držao 13 godina do veze s pjevačem Justinom Timberlakeom.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

Naime, tijekom njihove veze pjevačica je ostala trudna, ali je prekinula trudnoću na njegov nagovor. Timberlake joj je, kako ona tvrdi, predložio da uzme pilulu za prekid trudnoće.