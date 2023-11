Na meti fanova: Timbaland je rekao da Britney treba 'staviti brnjicu na usta'. Sad se kaje...

Referirajući se na detalje koje je Spears podijelila o vezi s Timberlakeom u svojim memoarima 'The Woman in Me', Timbaland je rekao da je bio u iskušenju da nazove Justina Timberlakea

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku justin timberlake

glazbenik

pjevačica

memoari

britney spears

timbaland