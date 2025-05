Britney Spears: Oni su tvrdili da sam djevica, iako sam imala spolne odnose od 14. godine...

Britney Spears ne prestaje šokirati svojim golišavim videima na društvenim mrežama. Na posljednjem pleše u rozoj haljinici, izvija se, zamahuje glavom... I to uz pjesmu 'Carry Out' na kojoj su surađivali Timbaland i Justin Timberlake, njezin bivši dečko.

Između ostalog, o njemu i njihovom odnosu je pisala i u svojim memoarima 'The Woman in Me'. Kako je objasnila u knjizi, javnosti je predstavljena kao djevica kada je stekla slavu. S time se u početku i složila.

- Istina je da, ako si mlad i slobodan u Hollywoodu, i počnu kružiti glasine da si imao spolni odnos, odmah te proglase ku*vom - napisala je i dodala kako je to bio razlog zašto je njezin PR tim stvorio cijelu tu priču o njoj.

Foto: MPNC

No, stvarnost je bila puno drugačija. Tada je bila u vezi s Justinom Timberlakeom i ta priča zapravo nije imala smisla...

- Budući da sam imala toliko tinejdžerskih fanova, moji menadžeri i PR tim dugo su me pokušali prikazati kao vječnu djevicu, iako smo Justin i ja živjeli zajedno, a ja sam imala spolne odnose još od svoje 14. godine - napisala je u knjizi te poručila da joj je ta priča nanijela puno više štete nego koristi.

Tijekom većeg dijela njene karijere, Spears je bila pod nadzorom, a od 2008. do 2021. je bila pod skrbništvom svog oca. On je imao nadzor i nad njezinim financijama.