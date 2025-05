Britney Spears tvrdila: 'Ljubila sam Afflecka!' On kaže: 'Ja nju ne poznajem, ali suosjećam...'

Glumac Ben Affleck je u razgovoru za jedan podcast nedavno rekao kako je suosjećao s pjevačicom Britney Spears kada su je paparazzi uznemiravali tijekom teškog perioda života.

- Znam da vas ljudi maltretiraju, viču na vas, gnjave vas i prate. Činilo se kao da je to samo po sebi cijelu stvar pretvorilo u zbrku. To je prvi put da sam pomislio da je ovo pomalo čudna, nenamjerna, mislim kulturno, vrsta kolektivne okrutnosti gdje ono što se ne vidi su ljudi okolo koji mašu štapom prema tigru ili ga bockaju - rekao je glumac, prenosi Page Six.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Dodao je kako je upravo to razlog zašto su slavni na fotografijama nekada namršteni i izgledaju iziritirano.

- Sve što vidite je životinja koja reži - objasnio je.

Inače, Britney Spears je 2007. godine obrijala glavu, a sljedeće godine je morala ići na procjenu mentalnog zdravlja nakon što se navodno zaključala u kupaonicu s dvoje djece koje je dobila s bivšim suprugom Kevinom Federlineom. Sve se to događalo usred spora oko skrbništva. Te je godine stavljena pod skrbništvo kojeg se oslobodila tek 2021. godine.

Foto: Profimedia, Instagram, Canva.

Spears je prošle godine tvrdila kako se ljubila upravo s Affleckom, no je inzistirao da je ne poznaje. Na svojim društvenim mrežama podijelila je fotografiju iz 1999. godine te napisala: 'Jesam li vam rekla da sam se ljubila s Benom tu večer? Stvarno sam zaboravila na to... Baš ludo!'