Britney Spears: 'Prehranjivala sam cijelu obitelj, a otac mi nije dao jesti ništa osim piletine...'

Američka 'pop princeza' Britney Spears (41) objavila je svoje memoare, a mnogima najzanimljiviji dio jest onaj o njezinom ocu koji ju je godinama držao pod svojim skrbništvom.

Britney je u memoarima 'The Woman in Me' koji su vrlo brzo ušli na popis bestsellera, otkrila da joj je otac Jamie Spears često govorio da je debela i postavljao joj razne dijete.

- Dvije godine nisam jela gotovo ništa osim piletine i povrća iz konzerve. Imali smo batlera i uvijek sam ga molila za normalnu hranu - prisjetila se Britney.

Objasnila je da se nije bunila zato što je bila 'prestravljena' i 'stjerana u kut'.

- To je bio jako dug period za ne moći jesti ono što želiš. Pogotovo jer je to moje tijelo i ja zarađujem novac od kojeg svi žive. Bilo je ponižavajuće - pisala je pjevačica.

Također je dodala da nikome iz njezine okoline režim njezinog oca nije bio sulud.

- Moje tijelo je bilo dovoljno jako da rodi dvoje djece i uz sve to uči koreografije i izvodi ih savršeno na pozornici. Uz sve to, brojali su mi svaku kaloriju da bi se mogli dodatno obogatiti na mom tijelu - rekla je.

- Moja obitelj je živjela u prekrasnom stanu u Floridi i ja sam im na stol donosila odličnu hranu dok sam gladovala i radila - požalila se.

Prisjetimo se, pjevačica je pod skrbništvom oca Jamieja bila 13 godina, a 2021. se izborila za svoja prava na sudu. Pod skrbništvo je stavljena 2008., nakon njezinog poznatog živčanog sloma jer je njezina obitelj tvrdila da ne može voditi brigu sama o sebi.