Obavijesti

Show

Komentari 0
DETALJI OBIŠLI SVIJET

Britney Spears prije 22 godine se udala u Las Vegasu, no brak je propao samo 55 sati kasnije

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Britney Spears prije 22 godine se udala u Las Vegasu, no brak je propao samo 55 sati kasnije
Profimedia | Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

Britney Spears je prije 22 godine prvi put uplovila u bračnu luku, no brak je neslavno propao samo 55 sati kasnije. Jason Alexander je prije nekoliko godina dobio službenu zabranu prilaska pjevačici.

Pop princeza Britney Spears tijekom bogate glazbene karijere često je bila na udaru medija zbog privatnoga života, a prije 22 godine su svi otkrili tko je Jason Alexander, njezin prvi suprug. Naime, Britney i Jason vjenčali su se 3. siječnja 2004. tijekom izleta u Las Vegas, no njihov brak je potrajao samo 55 sati. 

VEČER U LAS VEGASU Britney o braku koji je trajao 55 dana: 'Bili smo pijani i bilo nam je dosadno. Nismo se voljeli...'
Britney o braku koji je trajao 55 dana: 'Bili smo pijani i bilo nam je dosadno. Nismo se voljeli...'

Jason joj je prijatelj iz djetinjstva, a da će se vjenčati odlučili su nakon što su proveli noć zajedno. Nekoliko dana ranije, Britney je partijala s grupom prijateljica između kojih je bila i Paris Hilton, a njihove fotografije paparazzi su prodavali medijima za velike honorare. 

- Ne sjećam se te noći skoro pa nimalo. Znam da smo većinu vremena proveli u hotelskoj sobi gledajući filmove i onda smo došli na ideju da idemo do kapelice u 3:30 sati u noći - otkrila je Spears u autobiografiji prije dvije godine. 

- Mnogi su me pitali jesam li bila zaljubljena. Moram priznati da nisam. Bili smo samo pijani i bilo nam je dosadno - objasnila je pjevačica. Njezina obitelj stigla je u Las Vegas kako bi provjerili što je napravila, a brak im je poništen samo 55 sati kasnije. 

*EXCLUSIVE* Britney Spears’ ex husband Jason Alexander attends a #FreeBritney rally in LA
Foto: GRHO

U knjizi je Britney objasnila kako su njezini bližnji napravili "preveliku strku zbog nevine zabave". Sama nije vjenčanju davala previše značaja, no zbog svoje obitelji je plakala ostatak izleta u Vegasu. Iste godine pred oltar je stala s Kevinom Federlineom, s kojim je dobila dva sina, no i njihov brak je neslavno završio.

Jason Alexander je pak tijekom godina medijima govorio drugačije detalje.

- Vodio sam se osjećajima jer sam bio zaljubljen u nju. Mislio sam da i ona osjeća isto - rekao je za ABC 2012. godine. Dodao je kako nisu potpisali predbračni ugovor, zbog čega je njezina obitelj poludjela.  Alexander je 2020. istaknuo za Us Weekly da podržava pokret #FreeBritney te da joj želi svu sreću. Komentirao je kako je svjestan činjenice što joj je obitelj godinama radila.

NE OSPORAVA OPTUŽBU Britneyin bivši proglašen krivim za neovlašteni upad na njenu svadbu i napad na zaštitara
Britneyin bivši proglašen krivim za neovlašteni upad na njenu svadbu i napad na zaštitara

Dvije godine kasnije Alexander je uhićen nakon što je pokušao upasti nenajavljeno na njezino vjenčanje sa Samom Asgharijem. 

- Britney Spears me pozvala. Ona mi je bivša supruga, jedina supruga - govorio je onda. Britney i Sam su dobili zabranu prilaska od Jasona, a Jason je zbog incidenta završio na sudu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se nje? Terezija je bila kod Dine Blažine u 'Ljubav je na selu', danas je neprepoznatljiva
EVO KAKO IZGLEDA

Sjećate se nje? Terezija je bila kod Dine Blažine u 'Ljubav je na selu', danas je neprepoznatljiva

Gledali smo je u sedmoj sezoni showa 'Ljubav je na selu', ali je brzo ispala. No nakon showa je postala popularna na društvenim mrežama na kojima dijeli trenutke s putovanja
Laura Gnjatović Novu dočekala u društvu Trumpa i Melanije
U STILU

Laura Gnjatović Novu dočekala u društvu Trumpa i Melanije

U objavi na svojim društvenim mrežama misica je otkrila kako je bila u društvu američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove supruge Melanije
Tommy Lee Jones u jednom je intervjuu otkrio da je kćeri dao otkaz jer je zaspala: Morao sam
NIJE JU 'ŠTEDIO'

Tommy Lee Jones u jednom je intervjuu otkrio da je kćeri dao otkaz jer je zaspala: Morao sam

Morala je ustati u pet ujutro za svoju ulogu. Jednog jutra nije htjela ustati iz kreveta, ispričao je Tommy Lee Jones. On ju je pokušao probuditi, ali nije uspio

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026