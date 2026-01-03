Britney Spears prije 22 godine se udala u Las Vegasu, no brak je propao samo 55 sati kasnije

Pop princeza Britney Spears tijekom bogate glazbene karijere često je bila na udaru medija zbog privatnoga života, a prije 22 godine su svi otkrili tko je Jason Alexander, njezin prvi suprug. Naime, Britney i Jason vjenčali su se 3. siječnja 2004. tijekom izleta u Las Vegas, no njihov brak je potrajao samo 55 sati.

Jason joj je prijatelj iz djetinjstva, a da će se vjenčati odlučili su nakon što su proveli noć zajedno. Nekoliko dana ranije, Britney je partijala s grupom prijateljica između kojih je bila i Paris Hilton, a njihove fotografije paparazzi su prodavali medijima za velike honorare.

- Ne sjećam se te noći skoro pa nimalo. Znam da smo većinu vremena proveli u hotelskoj sobi gledajući filmove i onda smo došli na ideju da idemo do kapelice u 3:30 sati u noći - otkrila je Spears u autobiografiji prije dvije godine.

- Mnogi su me pitali jesam li bila zaljubljena. Moram priznati da nisam. Bili smo samo pijani i bilo nam je dosadno - objasnila je pjevačica. Njezina obitelj stigla je u Las Vegas kako bi provjerili što je napravila, a brak im je poništen samo 55 sati kasnije.

Foto: GRHO

U knjizi je Britney objasnila kako su njezini bližnji napravili "preveliku strku zbog nevine zabave". Sama nije vjenčanju davala previše značaja, no zbog svoje obitelji je plakala ostatak izleta u Vegasu. Iste godine pred oltar je stala s Kevinom Federlineom, s kojim je dobila dva sina, no i njihov brak je neslavno završio.

Jason Alexander je pak tijekom godina medijima govorio drugačije detalje.

- Vodio sam se osjećajima jer sam bio zaljubljen u nju. Mislio sam da i ona osjeća isto - rekao je za ABC 2012. godine. Dodao je kako nisu potpisali predbračni ugovor, zbog čega je njezina obitelj poludjela. Alexander je 2020. istaknuo za Us Weekly da podržava pokret #FreeBritney te da joj želi svu sreću. Komentirao je kako je svjestan činjenice što joj je obitelj godinama radila.

Dvije godine kasnije Alexander je uhićen nakon što je pokušao upasti nenajavljeno na njezino vjenčanje sa Samom Asgharijem.

- Britney Spears me pozvala. Ona mi je bivša supruga, jedina supruga - govorio je onda. Britney i Sam su dobili zabranu prilaska od Jasona, a Jason je zbog incidenta završio na sudu.