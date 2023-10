Britney o braku koji je trajao 55 dana: 'Bili smo pijani i bilo nam je dosadno. Nismo se voljeli...'

Pjevačica Britney Spears (41) progovorila je o svom braku s Jasonom Alexanderom koji je trajao samo 55 dana. U memoarima 'The Woman in Me' piše o njihovom vjenčanju 2004. godine u Las Vegasu tijekom kojeg su oboje bili pijani, prenosi Time.

- On i ja smo se 'ubili' u alkoholu. Ni ne sjećam se te noći uopće, ali ono što sam složila u glavi je to da smo šetali hotelom i ostali budni do kasno gledajući filmove. Onda sam ja imala odličnu ideju da odemo u kapelicu u tri ujutro - tvrdi Britney. Dodala je i kako se nisu vjenčali jer su bili zaljubljeni jedno u drugo, nego da im je jednostavno bilo dosadno.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Ljudi su me pitali jesam li ga voljela. Da budem jasna: on i ja nismo bili zaljubljeni. Iskreno, bila sam jako pijana i vjerojatno mi je, u općenitom smislu u to vrijeme mog života, bilo jako dosadno - piše pjevačica.

Od početka taj brak nisu shvaćali ozbiljno, ali zato njezina obitelj je. Kako tvrdi Britney, bili su jako razočarani i potrudili su se da joj to i pokažu.

- Napravili su preveliku stvar od nevine zabave. Svatko ima drugačiju perspektivu o tome, ali ja taj brak nisam shvaćala ozbiljno. Mislila sam da je vjenčanju u Vegasu nešto što ljudi rade kao šalu. Onda je došla moja obitelj i ponašala se kao da sam započela Treći svjetski rat. Plakala sam ostatak vremena u Las Vegasu - govori. Tada je shvatila koliko ju je zapravo njena obitelj htjela kontrolirati.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

- Nešto oko toga da sam pod njihovom kontrolom i da nemam jaku vezu s nekim drugim je postalo jako, jako bitno njima - dodala je.

Brak između nje i Alexandera je bio poništen, a svatko je otišao svojim putem. Nisu se niti vidjeli sve do 2022. godine kad je Jason pokušao upasti na njeno vjenčanje s bivšim suprugom Samom Asgharijem. Jason je tada optužen za neovlašten ulazak na posjed, uhođenje i napad.

Foto: GRHO

On je ranije progovorio o njihovom braku za ABC News. Tvrdio je kako je u Vegas došao njenim privatnim avionom. Također je dodao kako je Britney na ideju o braku došla nakon što su se 'zajedno drogirali'. Britney je rekla kako nikad nije imala osjećaje prema njemu, ali je Alexander priznao da je bio zaljubljen.

- Pratio sam svoje osjećaje. Bio sam zaljubljen u nju i mislim da se i ona tako osjećala - rekao je tada pa dodao da je potpisao papire za poništenje braka samo zato jer je mislio da će se vratiti jedno drugome. Međutim, nekoliko mjeseci nakon vjenčanja s Jasonom, Britney se vjenčala za Kevina Federlinea, s kojim ima dvoje djece. Spears i Federline bili su u braku do 2007. godine. Nedavno se razvela i od Sama Asgharija, poslije godinu dana braka.