Britney se javila videom: Mojoj obitelji prijete smrću, želim mir

Samo se javljam svima koji su se zabrinuli za mene. Moja obitelj prolazi kroz puno stresa i anksioznosti. Ali ne brinite se, vraćam se ubrzo, rekla je američka pjevačica Britney Spears (37) koja je krajem prošlog tjedna izašla s liječenja u psihijatrijskoj ustanovi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Britney se teško nosi s bolešću oca Jamieja Spearsa (66) koji je prije nekoliko mjeseci imao rupturu debelog crijeva, a nakon liječenja u instituciji za metalno zdravlje zapanjila je obožavatelje izgledom. Ipak, mnogi fanovi koje je skupila tijekom 20 godina karijere i dalje ju bodre.

- Uz tebe smo princezo - komentari su na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Pjevačicu su paparazzi ulovili kako izlazi iz hotela 'The Montage' koji se nalazi na Beverly Hillsu. Društvo joj je pravo dečko Sam Asghari (25), a komentari na fotografije su potaknuli Britney da se obrati fanovima.

Foto: CLTN, LEGA, GICE

- Moram vas pozdraviti jer riječi koje su izrečene izvan svake su kontrole. Toliko tračeva, prijetnji smrću mojoj obitelji i timu... Toliko ludih stvari se reklo. Pokušavam uzeti neko vrijeme samo za sebe, ali sve stvari koje se događaju otežavaju mi to. Ne vjerujte svemu što pročitate ili čujete - rekla je Britney, a potom je za 'lažne poruke' koje su kružile internetom okrivila filmskog producenta Sama Luftija (44).

- On se pretvarao da je ja i komunicirao je s mojim timom preko lažne e-mail adrese. Moja situacija je jedinstvena, ali obećajem vam da radim ono što je najbolje trenutačno - rekla je Britney.

Foto: Instagram

Sam, Britneyjin bivši menadžer koji je bio uz nju kad je doživjela psihički slom 2007. godine i obrijala glavu, tvrdi kako je pjevačica pod utjecajem drugih i da ju kontroliraju protiv njezine volje. Čak je i smislio hashtag Free Britney kako bi ga proširio internetom. Izjavio je i da Britney izgleda užasno nakon izlaska iz mentalne ustanove, prenosi Yahoo. Ipak, putem društvenih mreža opovrgnuo je Britneyjine navode da je slao poruke u njezino ime.

Foto: YouTube screenshot

- Dobar pokušaj, ali ovaj put neće upaliti. Britney me u objavi na Instagramu okrivila da sam izmišljao e-mailove koji kruže u posljednje vrijeme. Mogu nedvojbeno tvrditi da nikad nisam napisao niti imao pristup njezinom e-mailu. To je očajni pokušaj njezinog tima da skrenu pažnju na mene kako bi neučinkovito zasjenili Free Britney pokret - napisao je Sam na Twitteru.

Nice try Lou but this isn't going to work this time around pic.twitter.com/v5fopzErKz