Britney je izašla sa psihijatrije: 'Dugo nije izgledala ovako loše'

Američka pjevačica Britney Spears (37) posljednjih je tjedana boravila u psihijatrijskoj ustanovi u koju se sama prijavila jer se teško nosi s bolesti oca Jamieja Spearsa (66). Jamie je prije par mjeseci imao rupturu debelog crijeva i proveo 28 dana u bolnici nakon operacije. Američki su mediji početkom travnja objavili kako se pjevačica nalazi na liječenju u instituciji zaduženoj za mentalno zdravlje.

No, čini se kako je Britney gotova s liječenjem s obzirom na to da su je američki paparazzi na Uskrs ulovili kako izlazi iz hotela 'The Montage' smještenog na Beverly Hillsu. Pjevačica je bila u društvu 12 godina mlađeg dečka Sama Asgharija (25) koji ju je cijelo vrijeme štitio od znatiželjnih novinara i fotoaparata.

Da je pjevačicu pogodila očeva bolest primijetili su i njezini obožavatelji koji su ostali zgroženi nad izgledom pjevačice.

- Ajme, jadna Britney. Dugo ovako loše nije izgledala. Nadam se da će se što prije oporaviti - komentari su na društvenim mrežama. U posljednje vrijeme šuška se kako će se Britney zbog novonastale obiteljske situacije povući u mirovinu i to uoči 20. obljetnice glazbene karijere. Očeva bolest joj je navodno 'otvorila oči' pa je počela gledati na stvari iz druge perspektive i shvatila da se želi posvetiti mirnom obiteljskom životu.

- Suočava se s mišlju da joj otac jednog dana neće biti uz nju, a istovremeno propituje na koji način je zapravo vrijedno živjeti. Njeni bliski prijatelji doista su uvjereni kako će se povući sa scene jer bez svog oca, koji bi joj bio podrška, ne bi mogla uspostaviti ravnotežu u svom životu - kazao je izvor.

Britney je 2007. doživjela psihički slom te se obrijala na ćelavo, a upravo joj je otac Jamie pomogao da se vrati na pozornicu. Britney je više puta priznala da bi bez oca bila potpuno izgubljena.

