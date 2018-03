Brkovi, Ferrari i havajke bili su obilježje inspektora Magnuma

Mogli su me zamijeniti Burtom Reynoldsom jer smo obojica imali velike i guste brkove, no on je ipak bio svjetska top zvijezda pa zabune nisu bile baš toliko česte, izjavio je Tom Selleck (73), zvijezda jedne od najpopularnijih krimi serija osamdesetih 'Magnum, P.I.' koja se reprizira na RTL-u.

Foto: Promo Sharon Stone jedna je od ljepotica koja se našla u zagrljaju slavnog istražitelja s Havaja

Njegov lik, Thomas Magnum, napušta američku mornaricu nakon 12 godina službe i dolazi na Havaje kao privatni istražitelj koji se useljava u gostinjsku kuću u Robinovu Gnijezdu, golemom imanju playboya Robina Mastersa, za kojeg testira sigurnosni sustav u zamjenu za besplatni smještaj i korištenje skupocjenog Ferrarija. Lik Robina Mastersa nikad nije prikazan, no glas mu je posudio redatelj i glumac Orson Welles. Producenti su željeli da se u jednom trenutku na kraju serije ipak otkrije njegovo lice, no Welles je preminuo prije završetka snimanja.

Foto: Promo Bila je jedna od prvih serija koja je prepoznala probleme resocijalizacije vijetnamskih veterana

John Hillerman glumi bivšega britanskog vojnika Jonathana Higginsa koji ga cijelo vrijeme nadgleda i s njim kroz seriju stvara uzajamno poštovanje, iako ga Higginsovi dobermani Zeus i Apollo ne podnose. Psi su gotovo izbačeni iz četvrte sezone zbog smanjivanja troškova snimanja, međutim, zbog brojnih prigovora Sellecka i Hillermana ipak su ih zadržali kao čuvare imanja sve do kraja snimanja.

Serija se emitirala osam sezona od 1980. pa sve do 1988. godine i bila je prva koja je veterane Vijetnamskog rata počela prikazivati kao ljude s osjećajima, a ne kao okrutne robote iz rata, što joj je donijelo vrlo pozitivne reakcije. Tom Selleck svojedobno je izjavio kako je njegova uloga zamišljena kao televizijski James Bond sa stjuardesom pod svakom rukom, besprijekorno savršen lik kojeg je Selleck zapravo mrzio.

Foto: Promo Postava serija slijeva nadesno: John Hillerman kao Higgins, Tom Selleck kao Magnum, Larry Manetti kao Rick i Roger E. Mosley kao T.C.

- Dosta mi je igranja takvih frajera – priznao je scenaristima i producentima serije te predložio da lik Thomasa Magnuma pretvore u nekog s kim će se muški gledatelji puno lakše poistovjetiti. Prijedlog su u početku odbili, no kako je Selleck zaprijetio odlaskom iz serije, popustili su pa je Magnum postao pristupačan i šarmantan lik, prilagođen Selleckovoj osobnosti, koji ga je proslavio diljem svijeta.

- Sebe doživljavam kao glumca, a ne kao seks-simbola. To je jednostavno nečije tuđe mišljenje i iskreno mislim da ne možeš pokušavati biti seksi i u tome biti uspješan – izjavio je Selleck, koji je proglašen jednim od 40 najzgodnijih muškaraca u filmskoj industriji.

Sellecku i Hillermanu društvo su pravili još vozač helikoptera T.C. Theodore Calvin, kojeg je igrao Roger Earl Mosley, te Rick Wright, kojeg je utjelovio Larry Mannetti, jedini od glumačke postave koji nije njegovao brkati imidž, inače vrlo popularan osamdesetih godina. Neke su epizode četvrte sezone fokusirane upravo na njih trojicu jer je u to vrijeme Tom Selleck snimao druge filmove i bio nedostupan za snimanje cijelih epizoda 'Magnuma'.

Foto: Promo Ferrari je bio Magnumov vjerni suputnik

- Nikad se nisam trudio svidjeti publici niti sam se brinuo o svom imidžu. Više me zanimalo kako da se razvijem kao glumac – kazao je Selleck, koji kao veliki obožavatelj bejzbola u seriji često nosi kapu Detroit Tigersa. Čak se u nekoliko epizoda izravno spominje njegov najdraži klub, a kada su Tigrovi osvojili prvenstvo 1984., CBS je želio snimiti jednu epizodu u Detroitu, no do toga ipak nije došlo. Na kraju su se dvojica igrača, Alan Trammell i Lou Whitaker, pojavili u cameo ulogama jedne epizode.

Osim njegove prepoznatljive bejzbolaške kape, Magnum često nosi i kapu američke mornarice s logom američkog vojnoga kompleksa u Vijetnamu uz lepršave havajske košulje kojima njeguje ležeran stil. Iako su mnoge scene postavljene širom svijeta (Francuska, Italija, Irska, Meksiko, Kenija, Vijetnam, Tajland, Japan…), samo je jedna lokacija snimljena izvan Havaja, i to u Londonu i njegovoj okolici, dok su scenaristi radnju serije prvotno zamislili u južnoj Kaliforniji.

Foto: Promo

Ubrzo nakon završetka emitiranja serije Universal je htio snimiti film s originalnom postavom. Tom Clancy je napisao scenarij u kojem se Magnum vraća u mornaricu gdje doživljava nove avanture, međutim, ova ideja nije zaživjela jer scenarij nije bio dovoljno jak da obori Box Office rekorde. Sve do prvih epizoda 'Cosby Showa' 1984. godine, 'Magnum, P.I.' bila je jedna od najgledanijih TV serija, a Tom Selleck je za ulogu privatnog istražitelja Magnuma osvojio Emmy i Zlatni globus, dok je John Hillerman osvojio iste nagrade za ulogu Jonathana Higginsa.

- Otišao sam iz serije jer sam želio imati obitelj. Trebalo mi je puno vremena da napustim taj vlak i zaista sam se trudio držati sve u ravnoteži, no obitelj mi je ipak važnija - objasnio je Selleck razloge napuštanja kultne serije.

Foto: Promo Jay Hernandez, poznat po ulogama u ‘Odred otpisanih’, ‘Karantena’..., nasljednik je Toma Sellecka u rebootu novih epizoda ‘Magnuma’

Danas je teško zamisliti dlakavog i brkatog seks-simbola pa će novog i modernijeg Magnuma u rebootu serije utjeloviti Jay Hernandez (40). CBS tek snima pilot-epizodu pa ćemo još pričekati da publika ocijeni je li spremna za kompletnu promjenu imidža slavnog istražitelja Magnuma.