Ovo su nastupi koji su zaslužili ući u finale Supertalenta

Prva polufinalna epizoda 12. sezone Supertalenta otkrila nam je četvero finalista koji su se u konkurenciji od deset natjecatelja svojom točkom izdvojili i osvojili naklonost i srca četveročlanog žirija: Maje, Martine, Fabijana i Davora.

Tako su zasluženi prolaz ostvarili Anica Perić, Mario Sušinjak, Patrizio Ratto i Svebor Mihael Jelić.

Akrobratkinja Anica Perić podigla je ljestvicu vrlo visoko i još jednom podsjetila žiri na to koliko ih je impresionirala. Nastup je sama koreografirala, a tijekom izvedbe žiri je bio potpuno očaran, ponavljajući: „Wow!“ „Ti si toliko neustrašiva, potpuno ludo. Rasturila si!“ poručila joj je Maja Šuput. „Superman je mala beba za tebe“, dodao je Fabijan. Na kraju je izborila prolazak u finale, a presretna Anica nije skrivala emocije nakon svog nastupa: „Ovo mi je najljepši dan u životu!“

Foto: Luka Dubroja

Podsjetimo, Anica je i na audicijama istovremeno preplašila i impresionirala žiri.

- Ovaj je nastup bio dosta bolan za mene jer svaki put kad si ti napravila pad, Maja me toliko primila za ruku da imam šljive - rekao je tada Davor Bilman.

- Baš sam se preračunala! Ovo nisam očekivala! Mora da imaš ogromnu hrabrost i talent - poručila joj je Maja Šuput.

- Ti si nama dokazala da nam nikad ne može dosaditi ovakva vrsta nastupa - komentirao je Fabijan Pavao Medvešek.

- Hrabrost i ludost od kojih zaista zastaje dah. Mene si držala budnom od prvog do zadnjeg trenutka - izjavila je Martina Tomčić Moskaljov.

Prolazak u finale izborio je i Mario Sušinjak, koji je dokazao da nevjerojatni talent može doći iz najskromnijih priča, a naporno je trenirao za prolazak u finale. Otpjevao je pjesmu “Ostani”, na ekranu iza njega pojavio se video-pozdrav Guliana koji mu je poručio: „Mario, svaka ti čast, bio si odličan. Želim ti da osvojiš cijeli Supertalent!“ Zatim se, na iznenađenje svih, pojavio Goran Karan s riječima: „Kako i pisma kaže, sad ostani. Sritno ti bilo, čut ćemo se poslije!

Maja Šuput nije skrivala oduševljenje: „Mario, ti si nama bio megaiznenađenje. Ono što mi se večeras svidjelo… fakat izgledaš dobro, baš si zgodan dečko”, a s pozitivnim komentarima pridružio se i ostatak žirija.

Foto: Luka Dubroja

Podsjetimo, Maria su hvalili i na audiciji, kada je sve iznenadio svojim glasom.

- Ovo je pobjeda, majke mi! Je li ovo realno? Stari, kakvo si ti iznenađenje! Izgledao si toliko nezainteresirano, palac u džepu, pokreti, usta ne otvaraš – ja sam mislila da si trbuhozborac! Kak? Ne kužim, je li to tvoj glas? Martina je rekla da je matrica! Kak' nisi već negdje išao pjevat?' - rekla je tada Maja.

Pravi show i ovoga je puta donio Patrizio Ratto iz Italije, kandidat nevjerojatnih plesnih pokreta. Patrizio je točku započeo klavirom, a onda je njegov nastup prešao u energičnu koreografiju koja je ponovno dokazala njegovu scensku karizmu. „Volim te više nego ikad. Ovo je bilo spektakularno“, oduševljeno je poručila Maja, dok je Martina Tomčić zaključila:„Napravio si s Majom show”, a Patrizio je na samom kraju zasluženo prošao u finale.

Foto: Luka Dubroja

Podsjetimo, Patrizio je i na audicijama spojio klasičnu glazbu i ples, a i tada je njegova točka započela sviranjem klavira.

- Što je ovo bilo? Nikad ovo nisam rekla, nikad, a ovdje sam osam godina, ali po prvi put ću reći – volim te - poručila mu je Maja i pridružila mu se na pozornici, a Martina je dodala: 'Ovo je bio lijepi preokret i razlog zbog kojeg si i došao. Sjajan si pijanist, a svirati klavir i plesati na ovaj način čini te jedinstvenim'.

Nakon što je direktan prolazak u polufinale osigurao zlatnim gumbom koji mu je dodijelio Fabijan Pavao Medvešek, Svebor Mihael Jelić svojom je izvedbom u polufinalu pokazao potpuno novu dimenziju svog talenta. Iako je promijenio frizuru i styling, njegov zaštitni znak ostao je isti — energičan. Kroz live looping, Svebor je izgradio nastup koji je izgledao poput malog glazbenog svemira u stvarnom vremenu. „Svojim nastupom si pokazao koliko malo ti treba da napraviš nešto toliko veliko“, pohvalio ga je Fabijan, dodajući uz smijeh: „Kad pogledaš što si napravio s japankom i malo soli — jeo bih sve što ti radiš, svaka čast!"

Foto: Luka Dubroja

Podsjetimo, na audicijama je Svebor Mihael odsvirao popularnu pjesmu 'Bella Ciao' na jedan potpuno nov način, kombinirajući više instrumenata i tehnika. Kako je pjesma odmicala, ubrzavao je ritam, a tim se povećavalo oduševljenje publike. Vidjelo se kako uživa u glazbi, u svakoj noti koju odsvira, koju stvori. Energija koju je donio na pozornicu bila je gotovo pa zarazna, a na kraju je dobio veliki pljesak i ovacije publike.