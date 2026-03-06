Brkovi najavili nastup u Dubaiju

Dok dio svijeta s nelagodom prati ratna zbivanja i većina iz Dubaija, iz sigurnosnih razloga, odlazi ili otkazuje planirane događaje, jedan hrvatski bend odlučio je napraviti upravo suprotno. Brkovi, poznati po tome da nikada nisu igrali na sigurno, najavili su koncert u Dubaiju 25. travnja, i to u trenutku kada situacija u cijelome svijetu izaziva sve veću neizvjesnost. Unatoč nestabilnoj globalnoj situaciji i ratnim zbivanjima koja trenutno potresaju svijet, bend je odlučio nastaviti sa svojim koncertnim planovima.

- Nadamo se da će se situacija smiriti i da će ljudi uskoro moći živjeti i putovati bez straha. Veselimo se nastupu u Dubaiju i susretu s publikom - rekao je frontmen benda, Shamso.

Istovremeno, objavljuju i novi singl “Moj prijatelj je postao žena”, koji je već na prvu izazvao reakcije i komentare publike. Uz pjesmu je objavljen i videospot koji dodatno naglašava vizualnu i narativnu dimenziju priče. U spotu, svi članovi benda odjeveni su u žene, čime vizualno prate ideju same pjesme i kroz scenski performans donose još jednu pomaknutu priču kakve su već postale njihov zaštitni znak.

Kao i u njihovim prethodnim projektima, granica između satire, društvene kritike i humora namjerno je zamućena, što publici ostavlja prostor za pronalazak vlastitog značenja teksta. Novi singl još je jedan dokaz da Brkovi i nakon svih ovih godina na sceni ne gube hrabrost za provociranje, eksperimentiranje i otvaranje tema o kojima se rijetko govori, na svoj jedinstven, prepoznatljiv i uvijek iskren način. Simbolično, objava pjesme dolazi i neposredno uoči Međunarodnog dana žena, koji se obilježava ove nedjelje, dodatno naglašavajući poruku poštovanja prema ženama i svima koji se tako osjećaju.

Foto: youtube screenshot

Važno je naglasiti da pjesma i video spot nemaju namjeru omalovažavati, vrijeđati, diskriminirati ili poticati mržnju prema bilo kojoj osobi ili skupini na temelju spolne, rodne, seksualne ili bilo koje druge orijentacije ili pripadnosti. Svaka sličnost sa stvarnim osobama, događajima ili situacijama je slučajna.

- Poštujemo svaku osobu i njen vlastiti izbor. Naročito žene i one koji se tako osjećaju - poručio je Shamso.

Prije Dubaija, Brkovi će nastupiti i pred domaćom i regionalnom publikom: 13. ožujka u Ljubljani, 21. ožujka u Rijeci te 28. ožujka u Splitu, gdje se očekuju koncerti prepuni energije i prepoznatljive atmosfere.

Foto: youtube screenshot

Tijekom više od dva desetljeća na sceni, Brkovi su izgradili reputaciju benda koji ne pristaje na kompromise i koji uvijek ostaje vjeran svom identitetu. Upravo zbog toga, uspjeli su okupiti vjernu publiku diljem svijeta, pretvarajući svoje koncerte u događaje koji nadilaze obične glazbene nastupe.

Njihova kombinacija punka, rocka, turbofolka i satire stvorila je jedinstven glazbeni identitet koji istovremeno izaziva, zabavlja i okuplja veliku i vjernu publiku. Bez obzira radi li se o provokativnim naslovima, energičnim koncertima ili neočekivanim potezima poput nastupa u trenutku kada drugi otkazuju događaje, Brkovi su se kroz godine profilirali kao bend koji se ne prilagođava okolnostima, nego ide svojim putem.