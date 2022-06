Brkovi: Sviramo najbolje dosad. Do kraja ljeta imamo svirke

Nakon četiri godine Brkovi će u Zagrebu imati veliki solo open air koncert u Hala Parku 11. lipnja. Nedavno su izdali i dva nova singla - “Tata ti je zao” i “Više ni pankeri ne slušaju punk”, čime ujedno najavljuju novi studijski album, koji bi trebao izaći krajem ove ili početkom iduće godine...

- Mislim da sad sviramo najbolje dosad. Spremamo se kao i za svaki nastup, želimo biti drukčiji, publici pružiti doživljaj za ono što su platili. Odsvirat ćemo svoje najveće hitove - rekao nam je Shamso 69, pjevač zagrebačkog benda.

Kaže da razmišljaju kad se pripremaju za koncerte, a rezultat toga je i posebni gost na koncertu u Hali. “Predgrupa” će im biti Bloger Krule:

- Dosta smo slični u nekim stvarima i mislim da će to biti dobra kombinacija. Malo neobično jer smo se odlučili za gosta koji nije glazbenik, ali možda i on zapjeva ako ga ponese.

Turneju, koju su nazvali “Novo nenormalno”, počeli su u ožujku u Münchenu. Zasad imaju tridesetak zakazanih koncerata do kraja ljeta, a bit će ih još.

- Imamo do kraja ljeta svirke svaki vikend. Počeli smo u Münchenu, bili smo prvi put tamo, svirka je bila klupska i bilo je odlično. Još su neke mjere bile na snazi, bilo je tih testiranja, ali je super bilo - dodao je Shamso.

Brkovi na koncert u Hala Parku donose najveće hitove kao što su “Bolje da sam s frendovima pio rujno vino”, “Opasno se drogiram”, “Mala”, “Kurvo prokleta”, “Balkan Star”, “Pizda materina”, “Hoću da mi dijete sluša narodnjake”, “Hormon sreće”, “Samo pijan mogu”, “Srećo laku noć”... Otkrio nam je Shamso i tematiku novih pjesma, kojih, kako kaže, ima puno, ali nema vremena.

- Tematika je uvijek ista, a to su međuljudski odnosi, ljubav, pa socijalne teme. Ljudske priče, odnosi muškaraca i žena... Najbolje kad se u ljubavnoj pjesmi provuče i malo socijalne tematike - objasnio nam je pjevač. Koncerti su zaista posebni, a dobar dio toga odlazi i na pripreme. A one su kroz druženje. I sami su priznali da je znalo tu u “pripremi” biti i raznih suplemenata, neki ponekad nisu baš bili u najboljem stanju za svirku, koja nije trpjela, jer zamjenu su pronašli, ali doživljaj je jedinstven.

- I ne želimo to mijenjati, to smo mi. Svi znaju kakvi smo, nema smisla predstavljati se drukčije i biti nešto što nismo. Želimo da nas ljudi dožive i po tom pitanju nećemo se mijenjati - dodao je Shamso.

