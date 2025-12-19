Brodski kronometar i Kirinova ilustracija pronašli su kupce

U novoj epizodi Cash or Trasha predmeti koji su stigli u studio još su jednom pokazali da nisu samo stvari, već nositelji priča, povijesti i osobnih uspomena. Dok su neki od njih potaknuli žestoke aukcije i borbu među trgovcima, drugi su, unatoč procjenama, ostali u rukama svojih vlasnika zbog emocionalne vrijednosti.

Emisiju je otvorio Zoran iz Zagreba, koji je na procjenu donio pomorski predmet s posebnom težinom. Riječ je o brodskom kronometru, preciznom satu koji se nekada koristio na brodovima za sigurnu navigaciju. Zoran je objasnio kako je došao do predmeta. Kronometar je dobio od gospodina s Korčule, a zauzvrat mu je dao čak četrdeset džepnih satova. Ilam je odmah istaknuo važnost takvih predmeta.

Foto: NOVA TV

- Ja osobno volim brodske kronometre jer su to izuzetno precizni satovi s vrlo malim odstupanjima. Napravljeni su kako bi omogućili sigurniju navigaciju, posebno pri određivanju zemljopisne dužine, što je bio veliki problem u pomorstvu. Upravo zato morali su biti iznimno precizni - objasnio je Ilam i procijenio kronometar na 800 eura.

U sobi trgovaca kronometar je izazvao zanimanje svih stručnjaka.

Foto: NOVA TV

- Po meni je ovo možda jedan od boljih eksponata u posljednje vrijeme - rekao je Stjepan. Aukcija je bila napeta, uz puno cjenkanja i žestokog nadmetanja, a ponude su rasle od 50 do 640 eura te je na kraju brodski kronometar pripao Tomislavu.

- Jako je teško pronaći ovakav sat za 640 eura. S druge strane, zaljubio sam se u jedan ručni sat koji si želim priuštiti, a ovaj novac će mi u tome puno pomoći - zadovoljno je rekao Zoran nakon prodaje.

Sljedeća prodavateljica bila je Željka iz Osijeka, koja je na procjenu donijela avan, odnosno posudu za usitnjavanje začina, koju je prije desetak godina dobila na poklon od prijatelja.

Foto: NOVA TV

- Predmet imam već desetak godina. Nisam se odlučila riješiti ga, ali sam preko kolegice saznala za emisiju i pomislila da je ovo pravo mjesto da saznam nešto više o njemu - rekla je Željka.

Ilam je objasnio kako, unatoč ugraviranoj godini 1771., predmet ne potječe iz tog razdoblja.

- Sve što do sada vidim upućuje na moderniju, djelomično strojnu izradu, najvjerojatnije iz 20. stoljeća. Moja procjena je 100 eura - rekao je Ilam, a na licitaciji ponude su se kretale od 10 do 30 eura, no Željka nije bila zadovoljna ponuđenim iznosima te je odlučila zadržati predmet zbog sentimentalne vrijednosti.

Emisiju je zatvorio Ljubomir iz Zagreba, koji je donio umjetničko djelo poznatog autora Vladimira Kirina. Riječ je o akvarelu s motivom papiga, jednom od brojnih ilustracija koje je Kirin izradio tijekom svoje karijere. Ljubomir je priznao kako očekuje iznos od oko 200 eura.

Foto: NOVA TV

- Ovo je potpuno autentičan rad, rađen u akvarelu i potpisan. Mislim da ste na dobrom tragu s očekivanjima, a moja procjena je 270 eura - rekao je Ilam. Ljubomir je bio ugodno iznenađen procjenom i optimističan uoči aukcije.

- Smatram da, ako ima pet kupaca, barem dvoje će se uključiti u licitaciju - rekao je.

Foto: NOVA TV

U sobi trgovaca slika je naišla na dobar prijem. Ponude su se kretale od 20 do 170 eura, a uz Tomislavovu pomoć slika je na kraju prodana Denisu.

- Drago mi je da je Denis kupio Kirinov rad. Obećan je i ručak, tako da se veselim ručku - rekao je Ljubomir uz osmijeh nakon uspješne prodaje.