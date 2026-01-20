Obavijesti

TU JE SVE KRENULO

Brooklyn Beckham o prvom plesu na svadbi: Majka je neprimjereno plesala sa mnom

Brooklyn Beckham o prvom plesu na svadbi: Majka je neprimjereno plesala sa mnom
Prema njegovoj verziji, koju je iznio u ispovijesti na društvenim mrežama, majka Victoria Beckham navodno je 'ukrala' njegov prvi ples sa suprugom Nicolom Peltz

Drama oko objave Brooklyna Beckhama u kojoj je iznio teške optužbe o svojim roditeljima Victoriji i Davidu Beckhamu, ne jenjava. Jedan od najšokantnijih elemenata u njegovoj objavi je i prvi ples s njegovog vjenčanja.

Prema njegovoj verziji, koju je iznio u ispovijesti na društvenim mrežama, majka Victoria Beckham navodno je 'ukrala' njegov prvi ples sa suprugom Nicolom Peltz. To je gledalo 500 uzvanika. Par je navodno planirao romantičan ples. Marc Anthony ga je pozvao da dođe na plesni podij, a tamo ga je, umjesto supruge čekala - mama.

- Plesala je sa mnom na vrlo neprikladan način pred svima. Nikada se u životu nisam osjećao toliko neugodno i poniženo - rekao je.

Upravo zbog tog događaja su odlučili obnoviti zavjete. Htjeli su, kaže, stvoriti nove uspomene bez tjeskobe i sramote koju su osjetili na prvotnom vjenčanju.

Victoria i David Beckham zasad se nisu javno oglasili o ovim optužbama, dok izvori bliski obitelji tvrde da je Victoria 'slomljena', a David 'bijesan'.

