Obavijesti

Show

Komentari 0
TEŠKI DANI

Prijatelji obitelji tvrde: Victoria je slomljena, a David je bijesan nakon Brooklynovih optužbi

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Prijatelji obitelji tvrde: Victoria je slomljena, a David je bijesan nakon Brooklynovih optužbi
5
Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Sin slavnog para prekinuo je višemjesečnu šutnju i prekinuo nagađanja te u objavi iznio detalje svađe koja je razdvojila obitelj. Tvrdi kako su ga David i Victoria kontrolirali

Admiral

Obitelj Beckham potresa velika drama nakon što je sin Brooklyn Beckham (26) javno iznio teške optužbe na račun svojih roditelja, Victorije Beckham i Davida Beckhama.

Oni se još nisu oglasili, ali prijatelji obitelji kažu da su David i Victoria slomljeni.

- Victoria je potpuno slomljena i u šoku. Ne može vjerovati da bi njezin sin ovako javno napao obitelj - rekao je izvor i dodao da je David bijesan.

Foto: Doug Peters

Podsjetimo, u ponedjeljak je Brooklyn prekinuo višemjesečnu šutnju i javno progovorio o obiteljskom raskolu koji intrigira javnost.

U seriji objava na svom Instagram profilu, iznio je niz teških optužbi na račun svojih slavnih roditelja i naveo da su mu cijeli život kontrolirali, pokušavali uništiti brak sa suprugom Nicolom Peltz i stvarali lažnu sliku savršene obitelji.

BROOKLYN IZNIO SVOJU STRANU Sve što trebate znati o velikoj svađi u slavnoj obitelji Beckham
Sve što trebate znati o velikoj svađi u slavnoj obitelji Beckham

- Šutio sam godinama i na sve načine pokušavao zadržati ove stvari privatnima. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su odlaziti u medije, ne ostavljajući mi izbora nego da progovorim i kažem istinu o samo nekim lažima koje su objavljene - napisao je Brooklyn.

Odmah je objasnio svoj stav o budućnosti odnosa s obitelji.

London: David Beckham poveo obitelj na premijeru dokumentarca o svom životu
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nisam kontroliran, zauzimam se za sebe prvi put u životu. Cijelog mog života moji su roditelji kontrolirali narative u medijima o našoj obitelji - stajalo je u objavi.

Optužio ih je za stvaranje lažne slike kroz 'performativne objave na društvenim mrežama, obiteljske događaje i neautentične odnose', i dodao kako je nedavno vlastitim očima vidio 'koliko su daleko spremni ići kako bi u medije plasirali bezbrojne laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, kako bi sačuvali vlastiti lažni imidž'.

Foto: Instagram

Brooklyn je iznio i niz konkretnih optužbi koje sežu sve do njegova vjenčanja s Nicolom Peltz u travnju 2022. godine. Naveo je da su mu roditelji 'beskrajno pokušavali uništiti vezu' još i prije braka te da s tim nisu prestali. Jedna od najšokantnijih tvrdnji odnosila se na vjenčanicu njegove supruge. Prema njegovim riječima, majka Victoria 'je u posljednji tren otkazala izradu Nicoline haljine, unatoč tome što je Nicola bila uzbuđena što će nositi njezin dizajn, i prisilila je da hitno pronađe novu haljinu'.

OBITELJSKI RAT Brooklyn Beckham prekinuo šutnju: 'Ne želim se pomiriti s obitelji, dosta je laži i kontrole'
Brooklyn Beckham prekinuo šutnju: 'Ne želim se pomiriti s obitelji, dosta je laži i kontrole'

Također je naveo da su ga roditelji tjednima prije vjenčanja pritiskali i 'pokušavali podmititi' da potpiše dokument kojim se odriče prava na svoje ime, što bi utjecalo na njega, njegovu suprugu i buduću djecu.

GQ Men of the Year Awards 2019 - London
Foto: KGC-138/starmaxinc.com

- Moje odbijanje utjecalo je na isplatu i od tada se nikad više nisu ponašali isto prema meni - rekao je Brooklyn.

Vrhunac poniženja, kako ga je opisao, dogodio se na svadbi. Planirani romantični prvi ples sa suprugom Nicolom, rekao je, preotela mu je majka.

- Pred naših 500 gostiju, Marc Anthony me pozvao na pozornicu gdje je bio planiran moj romantični ples sa suprugom, ali umjesto nje, čekala me majka. Plesala je vrlo neprimjereno sa mnom pred svima. Nikad se u životu nisam osjećao neugodnije ili poniženije - priznao je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Sve ljubavi Jelene Perčin
EVO KOGA JE LJUBILA

FOTO Sve ljubavi Jelene Perčin

Lijepa glumica zvijezda je serije Divlje pčele, a danas slavi 45. rođendan. Trenutno je u vezi s poznatim glazbenikom Antom Gelom, s kojim često putuje i uživa. Iza nje su i dva braka...
Lepa Brena: Boba i ja kad smo se upoznali šest mjeseci nismo izlazili iz sobe, zidovi su pucali
BEZ ZADRŠKE

Lepa Brena: Boba i ja kad smo se upoznali šest mjeseci nismo izlazili iz sobe, zidovi su pucali

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović zajedno su od 1986. godine, a početak njihove veze bio je izrazito strastven
Film 'Svadba' ruši rekorde, a još nije ni došao u kina! Prodano je već više od 40.000 ulaznica
NAJVEĆA PREPRODAJA IKAD

Film 'Svadba' ruši rekorde, a još nije ni došao u kina! Prodano je već više od 40.000 ulaznica

Svečana premijera održat će se 20. siječnja, sve dvorane CineStar Branimir Mingle Mall već su rasprodane do posljednjeg mjesta, a isti dan počinje i redovna kinodistribucija filma.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026