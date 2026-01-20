Prijatelji obitelji tvrde: Victoria je slomljena, a David je bijesan nakon Brooklynovih optužbi

Obitelj Beckham potresa velika drama nakon što je sin Brooklyn Beckham (26) javno iznio teške optužbe na račun svojih roditelja, Victorije Beckham i Davida Beckhama.

Oni se još nisu oglasili, ali prijatelji obitelji kažu da su David i Victoria slomljeni.

- Victoria je potpuno slomljena i u šoku. Ne može vjerovati da bi njezin sin ovako javno napao obitelj - rekao je izvor i dodao da je David bijesan.

Foto: Doug Peters

Podsjetimo, u ponedjeljak je Brooklyn prekinuo višemjesečnu šutnju i javno progovorio o obiteljskom raskolu koji intrigira javnost.

U seriji objava na svom Instagram profilu, iznio je niz teških optužbi na račun svojih slavnih roditelja i naveo da su mu cijeli život kontrolirali, pokušavali uništiti brak sa suprugom Nicolom Peltz i stvarali lažnu sliku savršene obitelji.

- Šutio sam godinama i na sve načine pokušavao zadržati ove stvari privatnima. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su odlaziti u medije, ne ostavljajući mi izbora nego da progovorim i kažem istinu o samo nekim lažima koje su objavljene - napisao je Brooklyn.

Odmah je objasnio svoj stav o budućnosti odnosa s obitelji.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

- Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nisam kontroliran, zauzimam se za sebe prvi put u životu. Cijelog mog života moji su roditelji kontrolirali narative u medijima o našoj obitelji - stajalo je u objavi.

Optužio ih je za stvaranje lažne slike kroz 'performativne objave na društvenim mrežama, obiteljske događaje i neautentične odnose', i dodao kako je nedavno vlastitim očima vidio 'koliko su daleko spremni ići kako bi u medije plasirali bezbrojne laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, kako bi sačuvali vlastiti lažni imidž'.

Foto: Instagram

Brooklyn je iznio i niz konkretnih optužbi koje sežu sve do njegova vjenčanja s Nicolom Peltz u travnju 2022. godine. Naveo je da su mu roditelji 'beskrajno pokušavali uništiti vezu' još i prije braka te da s tim nisu prestali. Jedna od najšokantnijih tvrdnji odnosila se na vjenčanicu njegove supruge. Prema njegovim riječima, majka Victoria 'je u posljednji tren otkazala izradu Nicoline haljine, unatoč tome što je Nicola bila uzbuđena što će nositi njezin dizajn, i prisilila je da hitno pronađe novu haljinu'.

Također je naveo da su ga roditelji tjednima prije vjenčanja pritiskali i 'pokušavali podmititi' da potpiše dokument kojim se odriče prava na svoje ime, što bi utjecalo na njega, njegovu suprugu i buduću djecu.

Foto: KGC-138/starmaxinc.com

- Moje odbijanje utjecalo je na isplatu i od tada se nikad više nisu ponašali isto prema meni - rekao je Brooklyn.

Vrhunac poniženja, kako ga je opisao, dogodio se na svadbi. Planirani romantični prvi ples sa suprugom Nicolom, rekao je, preotela mu je majka.

- Pred naših 500 gostiju, Marc Anthony me pozvao na pozornicu gdje je bio planiran moj romantični ples sa suprugom, ali umjesto nje, čekala me majka. Plesala je vrlo neprimjereno sa mnom pred svima. Nikad se u životu nisam osjećao neugodnije ili poniženije - priznao je.