Sve što trebate znati o velikoj svađi u slavnoj obitelji Beckham

Dugo su vremena slovili za jednu od najskladnijih i najmoćnijih obitelji u svijetu slavnih, no čini se da je besprijekorna fasada obitelji Beckham napokon pukla. Najstariji sin, Brooklyn Beckham, nakon višemjesečnih medijskih nagađanja i glasina o tihom ratu, odlučio je prekinuti šutnju. U eksplozivnoj izjavi objavljenoj na društvenim mrežama, iznio je niz šokantnih optužbi na račun svojih roditelja, Davida i Victorije Beckham, jasno poručivši kako ne želi pomirenje i kako je napokon pronašao mir daleko od njih.

"Brend Beckham dolazi prvi"

U središtu sukoba, kako tvrdi Brooklyn, nalazi se toksična obiteljska dinamika u kojoj je javni imidž uvijek bio važniji od iskrenih odnosa. U svojoj objavi optužio je roditelje da su desetljećima pažljivo kontrolirali medijski narativ o svojoj obitelji, stvarajući lažnu sliku idile.

Foto: KGC-138/starmaxinc.com

- Performansne objave na društvenim mrežama, obiteljska događanja i neautentični odnosi bili su stalna kulisa života u kojem sam rođen - napisao je Brooklyn, dodavši kako je "Brend Beckham" uvijek imao prioritet.

- Obiteljska 'ljubav' odlučuje se prema tome koliko objavljujete na društvenim mrežama ili koliko brzo ostavljate sve kako biste se pojavili i pozirali za obiteljsku fotografiju.

Kulminacija napetosti dogodila se oko njegovog raskošnog vjenčanja s glumicom i nasljednicom Nicolom Peltz u travnju 2022. godine, ceremonije koja je koštala oko četiri milijuna eura. Brooklyn tvrdi da su njegovi roditelji "neprestano pokušavali uništiti" njegovu vezu još i prije samog vjenčanja.

Drama oko vjenčanice

Jedan od prvih javnih znakova nesuglasica bila je činjenica da Nicola nije nosila vjenčanicu s potpisom svoje svekrve, poznate modne dizajnerice. Iako je Nicola isprva izjavila kako je željela nositi Victorijinu kreaciju, ali da njezin atelje to nije mogao realizirati, Brooklyn je sada iznio drugačiju verziju priče.

- Moja mama je otkazala izradu Nicoline haljine u posljednji trenutak, unatoč tome što je Nicola bila uzbuđena što će nositi njezin dizajn, prisilivši je da hitno pronađe novu haljinu - naveo je u izjavi, potvrdivši time višemjesečne glasine o ratu između Nicole i Victorije.

Još veći skandal, tvrdi Brooklyn, dogodio se tijekom same svadbene proslave. Optužio je majku da mu je "otela" prvi ples sa suprugom, trenutak koji su tjednima planirali.

- Pred naših petsto gostiju, Marc Anthony me pozvao na pozornicu, gdje je po rasporedu trebao biti moj romantični ples sa suprugom, no umjesto nje čekala me moja majka - napisao je.

- Plesala je vrlo neprimjereno, a ja se nikada u životu nisam osjećao neugodnije i poniženije - naveo je. Prema tadašnjim izvještajima, Nicola je navodno u suzama napustila dvoranu.

Pokušaj "ucjene" prije vjenčanja

Brooklyn je također iznio tešku optužbu da su ga roditelji tjednima prije vjenčanja "pritiskali i pokušavali podmititi" da potpiše ugovor kojim se odriče prava na vlastito ime, što bi utjecalo na njega, njegovu suprugu i njihovu buduću djecu.

- Bili su uporni da potpišem prije datuma vjenčanja jer bi tada uvjeti ugovora stupili na snagu. Moje odbijanje utjecalo je na isplatu i od tada se nikada više nisu isto ponašali prema meni - naveo je.

Foto: Doug Peters

Sukob je eskalirao do te mjere da je Brooklyn, prema izvještajima, svojim roditeljima poslao pravni dopis tražeći da sva buduća komunikacija ide isključivo preko odvjetnika. Propustio je ključne obiteljske događaje, uključujući proslavu očevog 50. rođendana u svibnju prošle godine.

Tvrdio je da su on i Nicola doputovali u London kako bi proveli vrijeme s Davidom, no on je navodno odbijao sve njihove pokušaje, osim ako se ne pojave na velikoj zabavi "s stotinu gostiju i kamerama na svakom uglu". Na kraju je, tvrdi Brooklyn, pristao vidjeti se s njim pod uvjetom da Nicola ne dođe.

Krajem prošle godine, Brooklyn je blokirao roditelje i braću na Instagramu. Njegov mlađi brat Cruz tada je javno demantirao da su ga roditelji prestali pratiti. "NIJE ISTINA. Moja mama i tata nikad ne bi prestali pratiti svog sina. Probudili su se blokirani... kao i ja", napisao je Cruz.

"Prvi put u životu nemam tjeskobu"

Odbacujući napise da njime manipulira supruga Nicola, Brooklyn je poručio: "Narativ da me supruga kontrolira potpuno je pogrešan. Moji roditelji su me kontrolirali veći dio mog života." Priznao je da je odrastao s "ogromnom tjeskobom" koja je, kako kaže, nestala tek kada se distancirao od obitelji.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

- Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od obitelji, ta tjeskoba je nestala. Svako jutro se budim zahvalan na životu koji sam odabrao, pronašao sam mir i olakšanje - zaključio je Brooklyn u svojoj izjavi, dodavši: "Moja supruga i ja ne želimo život oblikovan imidžom, medijima ili manipulacijom. Sve što želimo je mir, privatnost i sreća za nas i našu buduću obitelj."