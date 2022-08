Brooklyn Beckham u tatinoj jurilici otišao po zdravi sokić

Sin Davida (47) i Victoria Beckham (48), Brooklyn Beckham (23), viđen je prošlog ponedjeljka u Zapadnom Hollywoodu u tatinu sportskom automobilu McLaren 765LT.

POGLEDAJTE VIDEO:

U jurilici je otišao kupiti zdravi sokić. Fotografi su ga uhvatili u ležernom izdanju.

Čini se kako Brooklyna ne dira previše svađa njegove mame sa suprugom Nicolom Peltz (27).

Nesuglasice su navodno počele uoči glamuroznog vjenčanja.

- Nicola nije htjela da Victoria ima veze s planiranjem vjenčanja i nije je htjela ni u što uključiti. Komunikacija je bila minimalna. Ne mogu se podnijeti i ne razgovaraju - otkrio je izvor blizak obitelji.

Nicola je nedavno i iznenadila pratitelje na društvenim mrežama fotografijama na kojima plaće.

Mnogi su njezinu objavu odmah povezali s navodnim izjavama majke svoga supruga.

- Ponekad mi je teško pokazati da i ja mogu biti tužna. Dok sam odrastala sa sedmero braće i sestara i dva vrlo snažna roditelja, učinili su me jako otpornom, natjerali su me da ne dopustim da me ljudi sruše ili povrijede moje srce. To me natjeralo da podignem takav zid kako bih se zaštitila - priznala je manekenka.

Najčitaniji članci