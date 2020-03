Brosnan 'pobjegao' u izolaciju: Sa suprugom je na Havajima...

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Bivši Bond rastura i u 60-ima: Brosnan zadivio obožavateljice

Glumac Pierce Brosnan (66) se u jeku korona virusa ovih dana društveno distancirao. Sa svojom suprugom Keely Shaye Smith (56) uživa na egzotičnim Havajima.

Paparazzi su ih 'uhvatili' na jednoj od pješčanih plaža, gdje je nekadašnji James Bond pokazao poprilično dobru formi za svoje godine, dok se njegova supruga nije odvajala od njega. Činili su se dobro raspoloženi i sretni što su za opuštanje odabrali jednu od osamljenijih plaža.

Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prije Keely, Brosnan je bio u braku s australskom glumicom Cassandrom Harris, koja je također glumila u filmu o Jamesu Bondu i to jednu od njegovih djevojaka, u nastavku 'For Your Eyes Only' iz 1980. kada je Bonda glumio Roger Moore. Cassandra je preminula 1991. godine nakon što je oboljela od raka na jajniku.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

Pierce ima troje djece: sina Dylana (23) i kći Paris (19) koje je dobio u braku s Kelly te sina Seana (36) kojeg je dobio s Cassandrom. Uz to je bio posvojio i Charlotte te Christophera (47) dok je bio u braku s Cassandrom, a koje je ona dobila sa svojim prvim suprugom Dermotom Harrisom. Charlotte je preminula 2013. godine od raka baš kao i njezina majka.

Foto: IPA/PIXSELL

Pierce je u filmu o najslavnijem tajnom agentu glavnu ulogu odigrao 1995. u nastavku 'Golden Eye', što je njegovu popularnost dovelo do vrhunca i maksimalno mu povećalo broj ženskih obožavateljica. No, on je već 26 godina vjeran samo svojoj Keely.

