Bruce Lee proslavio je borilačke vještine, a za njega je kobna bila tableta protiv glavobolje...

Očisti svoj um. Budi bezobličan poput vode koja kad je natočiš u šalicu, postaje šalica, kad je staviš u bocu, postaje boca, a kad je natočiš u lončić za čaj, postaje lončić za čaj. Jer upamti, prijatelju, voda može teći, a može i rušiti sve pred sobom. To su misli koje izgovara 1971. Bruce Lee u seriji 'Longstreet' i, kao što je kasnije rekao, one najbolje opisuju njegovu filozofiju borilačkih vještina.

I danas, 50 godina nakon njegove smrti, ostao je i dalje najveća ikona borilačkih vještina koja je promijenila filmsku industriju i postao ključna figura modernih popularnih medija. Da nije bilo Brucea Leeja i njegovih filmova u ranim 1970-ima, pitanje je bi li žanr filmova o borilačkim vještinama ikad prodro i utjecao na mainstream sjevernoameričku i europsku kinematografiju i publiku na način na koji je to učinio tijekom posljednja četiri desetljeća. Danas su borilačke vještine važna komponenta mnogih filmova, od komedija do akcijskih filmova i drama, ali i znanstvene fantastike, kao i horora i animiranih filmova. I to upravo zahvaljujući fenomenalnom i nezaboravnom Bruceu Leeju.

Foto: Profimedia

Rođen kao Lee Jun Fan 27. studenoga 1940. u San Franciscu, kao sin Lee Hoi-chuen, pjevačice kantonske opere. Otprilike godinu dana kasnije obitelj se vratila u Kowloon u Hong Kongu i u dobi od pet godina Bruce se počinje pojavljivati ​​u dječjim ulogama u manjim filmovima, uključujući 'The Birth of Mankind' (1946.) i 'Fu gui fu yun' (1948.). U dobi od 12 godina Bruce je počeo pohađati La Salle College, a prekretnica u njegovu životu bit će jedan nemili događaj. Na ulicama Hong Konga pretukla ga je ulična banda i tad je odlučio da počne intenzivno trenirati borilačke vještine. Pet godina podučavao ga je Sifu Yip Mana, učitelj wing chun kung fua, i to je bio jedini formalni trening borilačkih vještina koje je Lee ikad pohađao. Bio je toliko talentiran za sve tjelesne vještine da je čak i u Hong Kongu osvojio veliko natjecanje u plesu cha-cha-cha s 18 godina. No nije sve išlo bez problema. Njegova nagla narav i vrlo spretne šake dovele su ga u probleme s hongkonškom policijom pa su mu roditelji predložili da bi najbolje bilo da se preseli u SAD i na neko vrijeme ode iz grada u kojem je već imao dosje.

Foto: Imdb

Lee je 1959. stigao u kinesku četvrt San Francisca i radio u restoranu bliskog rođaka. Na kraju je otišao u Seattle, u državu Washington, gdje je upisao studij filozofije i našao vremena za vježbanje svojih omiljenih kung fu tehnika. Godine 1963. Lee je upoznao Lindu Lee Cadwell, poznatu i kao Linda Emery, koja mu je uskoro postala supruga. Otvorio je i prvu kung fu školu na 4750 University Way. Tijekom rane polovice 1960-ih Lee se povezivao s mnogim ključnim figurama borilačkih vještina u Sjedinjenim Državama, uključujući stručnjaka za kenpo karate Eda Parkera i majstora tae kwon doa Jhoona Rheeja. Gostovao je na značajnim borilačkim događajima, uključujući Long Beach Nationals. Kroz jedan od tih turnira Bruce je upoznao holivudskog frizera Jaya Sebringa, koji ga je upoznao s TV producentom Williamom Dozierom.

Foto: Wikipedia

Na temelju nevjerojatnog uspjeha 'Batmana' (1966.) Dozier je želio dovesti lika iz crtića - Zelenog stršljena na televiziju, i bio je u potrazi za istočnoazijskim glumcem koji bi glumio Katoa, pomoćnika Zelenog stršljena. Otprilike u to vrijeme Bruce je otvorio i drugu školu kung fua u Oaklandu u Kaliforniji i preselio se u Oakland kako bi bio bliže Hollywoodu. Bruceov filmski test bio je uspješan, a 'Zeleni stršljen' s Van Williamsom u glavnoj ulozi emitiran 1966. i 1967. baš i ne. Lee je u seriji inzistirao na tome da se njegov lik ponaša kao savršeni tjelohranitelj i to mu je donijelo veću slavu nego glavnom glumcu. Lee je primao više pisama obožavatelja nego nominalna zvijezda serije. Zatim je otvorio treći ogranak svoje škole kung fua u Los Angelesu i počeo pružati personalizirani trening borilačkih vještina slavnim osobama, uključujući filmske zvijezde Stevea McQueena i Jamesa Coburna, kao i scenarista Stirlinga Silliphanta. Kad su ga pitali zašto su se slavni glumci upisali k njemu na tečaj, Bruce je u jednom intervjuu objasnio.

Foto: Cinema Publishers Collection

- Ne dolaze k meni da bi učili kako nekog prebiti. Borilačke vještine imaju svoju filozofiju i ovim glumcima zapravo pomaže da nauče kako postaviti svoje tijelo na sceni. Kako se izraziti pokretom. Kako pokazati gnjev ili ljutnju ili smirenost, bez mnogo glumljenja. Osobno shvaćam glumu kao kombinaciju prirodnog instinkta i samokontrole i oboje mora biti u savršenoj harmoniji. Ako prevlada prvo, gubi se sofisticiranost, ako prevlada drugo, bit ćete mehanička lutka. Idealno je kad ste prirodno neprirodni ili neprirodno prirodni - objasnio je Lee.

Tih godina usavršio je prethodno znanje o wing chunu i uključio aspekte drugih stilova borbe kao što su kineski boks i okinavski karate. Također je razvio jedinstveni stil 'jeet kune do' ('put šake koja presreće'). Zatim mu se pružila još jedna filmska prilika kad je dobio malu ulogu čovjeka koji se zalaže za neprijatelja po imenu Winslow Wong koji zastrašuje privatnog detektiva Jamesa Garnera u 'Marloweu' (1969.). Wong posjećuje Garnera i nastavlja demolirati istražiteljev ured šakama i nogama, završavajući spektakularnim visokim udarcem nogom koji razbija stropnu svjetiljku. Razvojem svojih talenata, Bruce je potom nekoliko puta gostovao kao instruktor borilačkih vještina slijepom privatnom detektivu Jamesu Franciscusu u televizijskoj seriji 'Longstreet' iz 1971.

Foto: Imdb

S manjim uspjehom u Hollywoodu i novcem u džepu, Bruce se vratio u posjet Hong Kongu i prišao mu je filmski producent Raymond Chow koji je nedavno pokrenuo produkciju Golden Harvest. Chow je želio iskoristiti Leejevu snažnu popularnost među mladim kineskim obožavateljima te mu je ponudio glavnu ulogu u 'The Big Boss'. Kad je prikazan u Hong Kongu, film je bio veliki hit. Chow je znao da je s Leejem osvojio dobitnu kombinaciju i brzo je napisao drugi scenarij pod naslovom 'Fist of Fury'. Drugi film s nešto većim budžetom ponovno je režirao Wei Loa, odvija se u Šangaju 1900., kad se Lee vraća u svoju školu i otkriva da je njegov voljeni učitelj otrovan. Još jednom otkriva zločince i kreće u osvetnički pohod. Film sadrži nekoliko vrhunskih sekvenci borbe i, na kraju filma, Lee odbija predati se japanskoj policiji i naizgled skače u smrt pod kišom policijskih metaka.

Ponovno su ulice Hong Konga bile prepune tisuća ljubitelja kineskog filma koji se nisu mogli zasititi neustrašivog Brucea Leeja, a njegov je drugi film srušio rekorde gledanosti. Lee je osnovao vlastitu producentsku tvrtku, Concord Productions, i počeo osobno voditi svoju filmsku karijeru tako što je napisao, režirao i glumio u svom sljedećem filmu 'The Way of the Dragon' iz 1972. Dosad je Leejev izvanredan uspjeh u istočnoj Aziji privukao pozornost holivudskih filmskih direktora i na brzinu je napisan scenarij koji ga predstavlja kao tajnog agenta koji prodire u otočku tvrđavu. Warner Bros. je financirao film i također je inzistirao na B-filmu u kojem uz Leeja igra i John Saxon kako bi privukao američku publiku. I danas se pamti legendarni sraz dvojice junaka - Leeja i negativca Hana u labirintu zrcala.

Foto: Profimedia

Snimanje je dovršeno u Hong Kongu i okolici početkom 1973., onda je svijet potresla vijest da je 20. srpnja Bruce Lee iznenada umro. Bio je u stanu glumice Betty Ting Pei nakon što je uzeo lijek Equagesic protiv glavobolje. Otišao je odspavati, no više ga nisu mogli oživjeti. Kako su liječnici objavili, smrt je nastupila zbog moždanog edema uzrokovanog reakcijom na tabletu. Publika se nije mogla pomiriti da je njihov idol tako naglo preminuo pa su kasnije snimljena još tri filma u kojima su korištene sekvence njegovih borbi iz drugih filmova - 'Ulazak u zmaja' (1973.), 'Igre smrti' (1978) i 'Igre smrti II' iz 1980., s dvojnikom i više dublera protkanih s nekoliko kratkih minuta snimke pravog Brucea Leeja. Pamte ga kao vrlo sitnog borca koji je imao tek 58 kilograma, ali je znao šakama zadavati razorne udarce na tek tri cm udaljenosti. Mnogo puta su ga statisti i drugi glumci izazivali na setu govoreći mu da je lažni borac. Jednom je prihvatio izazov i protivnika prebio u samo 30-ak sekundi, nakon što mu je Lee zadao brojne bolne udarce u potkoljenice i bedra. I njegov sin Brendon umro je 1993., u 28. godini, na setu filma 'The Crow'. Bio je također majstor borilačkih vještina, a poginuo je zbog neispravnog oružja na setu.