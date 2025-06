Bruce Springsteen izdaje box set od 7 albuma s 83 neobjavljene pjesme: 'Nisam bio izgubljen...'

Tijekom svoje 50-godišnje glazbene karijere Bruce Springsteen je objavio 21 studijski album - sam ili sa svojim E Street Bandom - a u tom je razdoblju snimio još brojne pjesme koje je sada odlučio objaviti kao box set od sedam albuma.

Riječ je zapravo o sedam prethodno neobjavljenih albuma s desecima dosad neobjavljenih pjesama uglavnom snimljenih devedesetih godina.

Box set "Tracks II: The Lost Albums" čine 83 pjesme koje je Springsteen snimio između 1983. i 2018. Većina će ih njegovim obožavateljima biti potpuno nepoznata.

"The Lost Albums su bili cjeloviti albumi, neki od njih čak do te mjere da su miksani i neobjavljeni", rekao je Springsteen u povodu izlaska box seta. "Godinama sam često puštao ovu glazbu sebi i bliskim prijateljima."

Novo izdanje počinje s "LA Garage Sessions 83" koji je nastao između albuma "Nebraska" i "Born In the U.S.A.", rekao je Springsteen za časopis Rolling Stone.

"U to vrijeme nisam bio siguran kamo idem s 'Born in the U.S.A.' Imao sam pola ploče, ali nisam imao i drugu polovicu. I tako je to bio samo album koji se dogodio između ta dva albuma."

Osim u slučaju naslovne pjesme za film "Philadelphia" ovjenčane Oscarom, devedesete godine, koje Rolling Stone naziva "njegovim divljim godinama", bile su razdoblje u kojemu je Springsteen bio manje uspješan, ali i kontroverzan po mišljenju obožavatelja. Činilo se da je bez E Street Banda Boss izgubio pravi put.

"Često o sebi čitam kako sam u devedesetima bio izgubljen ili tako nešto", rekao je 75-godišnjak za Rolling Stone. "Pa i ne baš. Zapravo sam cijelo vrijeme radio, a dokaz za to je ovaj box set", kazao je.

Pet od sedam albuma je upravo iz toga razdoblja. Na albumu "Streets Of Philadelphia Sessions" je deset melankoličnih pop pjesama s bubnjarskim loopovima i sintesajzerima.

Na pitanje zbog čega tako sjajne pjesme poput "Waiting On The End Of The World“ nije tada objavio, odgovara kako je mislio da "nije pravo vrijeme za njih".

Rolling Stone piše kako bi mnogi umjetnici bili zadovoljni da su napisali samo jednu ili dvije Bossove pjesme, no Springsteen si je mogao dopustiti da ih jednostavno ostavi sa strane. Stoga je još sjajnija vijest da je promijenio mišljenje.

Časopis ističe da je "Tracks II: The Lost Albums" impresivno djelo, uzbudljivo glazbeno otkriće koje pokriva dosad slabo poznat Springsteenov glazbeni opus i još jednom naglašava njegov glazbeni genij i integritet.