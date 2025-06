VIDEO Izašao je trailer za novi biografski film o Springsteenu! Glumi ga zvijezda hit serije

Zvijezda serije 'The Bear', Jeremy Allen White, utjelovljuje Brucea Springsteena u nadolazećoj biografskoj drami 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere'. Ovih dana izašao je prvi trailer, u kojem vidimo Whitea kao 'The Bossa' u jednom od njegovih najintimnijih i najkreativnijih razdoblja, dok nastaje kultni album 'Nebraska'

POGLEDAJTE VIDEO:

Film prati Springsteena daleko od stadionskih reflektora, dok u kućnoj atmosferi snima sirove, introspektivne pjesme. Režiju potpisuje Scott Cooper, a cijela priča temelji se na knjizi Warrena Zanesa o nastanku tog legendarnog albuma.

Foto: 20th Century Studios

Osim Whitea, u filmu glume i Jeremy Strong (Nasljednici) kao menadžer Jon Landau, Stephen Graham kao Springsteenov otac, Paul Walter Hauser kao inženjer zvuka Mike Batlan, te Odessa Young kao Faye, važna osoba u Springsteenovu životu. Uloge imaju i Marc Maron, Johnny Cannizzaro, David Krumholtz i drugi.

'Deliver Me From Nowhere' pridružuje se niizu glazbenih biografija koje su posljednjih godina osvojile publiku i nagrade, poput 'Elvisa', 'Bohemian Rhapsody' i 'A Complete Unknown'.

Foto: 20th Century Studios

Premijera je zakazana za 24. listopada, a zanimljiv detalj je da su i sam Springsteen i njegov dugogodišnji suradnik Jon Landau aktivno sudjelovali u realizaciji filma.

Foto: Profimedia