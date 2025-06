Springsteen o filmu o njemu: 'Siguran sam da je Whiteu bilo gore nego meni, tolerirao me'

Legendarni glazbenik Bruce Springsteen komentirao je biografski film o njemu koji uskoro izlazi. Najava za 'Deliver Me From Nowhere' izašao je ovih dana, a Springsteena je utjelovio Jeremy Allen White, glumac poznat po ulogama u serijama 'The Bear' i 'Besramnici'.

Springsteen je nedavno dao intervju za Rolling Stone, a na pitanje kako mu je bilo gledati nekoga da ga glumi, odgovorio je: 'Siguran sam da je glumcu bilo gore nego meni'.

- White je bio jako, jako tolerantan prema meni kada bih došao na set - dodao je. Ispričao je kako je Whiteu rekao da mu slobodno kaže ako mu smeta na setu, prenosi Variety.

- No, kada god bih bio tamo, bio je divno tolerantan prema meni. Bilo je jako zabavno - dodao je.

Foto: 20th Century Studios

Glazbenik je, međutim, istaknuo i kako je bilo trenutaka kada mu nije bilo pretjerano ugodno, prvenstveno jer, kako je sam rekao, film uključuje najbolnije trenutke njegova života. Zbog toga na snimanje nekih scena nije ni došao.

- Ako se snimala neka scena koju smatram jako osobnom, htio sam da se glumci osjećaju slobodno, nisam htio smetati, pa bih samo ostao doma - rekao je.

- Ako me redatelj Scott Cooper trebao nešto, došao bih. No bio sam na turneji cijeli prvi mjesec dok se snimalo - rekao je.

Foto: 20th Century Studios

Film 'Deliver Me From Nowhere' prati život Springsteena u jednom od njegovih najintimnijih i najkreativnijih razdoblja, dok nastaje kultni album 'Nebraska'. Film prati Springsteena daleko od stadionskih reflektora, dok u kućnoj atmosferi snima sirove, introspektivne pjesme. Režiju potpisuje Scott Cooper, a cijela priča temelji se na knjizi Warrena Zanesa o nastanku tog legendarnog albuma. Film u kina stiže u listopadu.

POGLEDAJTE NAJAVU: