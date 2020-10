Springsteen objavio novi album

Ovo je prvi put da se bend okupio nakon turneje 'The River' 2016. godine. Snimili su 12 pjesama, a među njima su prethodno objavljene pjesme iz 70-ih godina

<p>Glazbenik <strong>Bruce Springsteen </strong>(70) objavio je novi studijski album pod nazivom 'Letter to You'. koji je nastao u slavu glazbe i dugogodišnjeg prijateljstva sa sastavom E Street Band'. Diskografska kuća MenArt bila je zadužena za objavu albuma, koji se snimao uživo u Bruceovom matičnom uredu u New Jerseyu. </p><p>Springsteen je najavio album singlom i spotom 'Letter to You'. </p><p>- Uhvaćena je neusprediva snaga žive glazbe rock grupe koja se ponovno okupila i zajedno zasvirala i pokazala neslomljivu vezu koja postoji između glazbenika, ali prije svega, prijatelja - navodi se. </p><p>Ovo je prvi put da se bend okupio nakon turneje 'The River' 2016. godine. Snimili su 12 pjesama, a među njima su prethodno objavljene pjesme iz 70-ih godina kao što su: 'Janey Needs a Shooter', 'If I Was the Priest' i 'Song for Orphans'.</p><p>- Sviđa mi se emotivan naboj koji ima 'Letter To You. I volim kako zvuči E Street Band čiji su članovi odsvirali sve uživo u studiju na način koji dosada nikad nismo primijenili, usto bez nasnimavanja. Album smo snimili za samo pet dana. To je jedno od najvećih iskustava, kada je snimanje posrijedi, koje sam dosad doživio - rekao je ranije Springsteen. </p><p>Snimljen je i dokumentarac pod nazivom 'Bruce Springsteen: Letter to You', koji je režirao Thom Zimny. U filmu su prikazani nastupi grupe E Street Band, studijske snike te prethodno neobjavljeni arhivski materijali. </p>