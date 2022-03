Specijalistica neuropsihijatrije o afaziji koju ima Bruce Willis: Kontakt se ne može uspostaviti

Afazija je poremećaj govora. Postoji motorna, senzorna i miješana afazija. Senzorna je kad on ne razumije što mu vi želite reći. Motorna je kad on ne može reći ono što želi, on zna što želi reći, ali to jednostavno ne može pretočiti u riječi. Miješana je kombinacija ovih dviju. To se najčešće događa kod moždanog udara ili nekakvih povreda mozga, rekla je za 24sata akademkinja Vida Demarin, specijalistica neuropsihijatrije te redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Akademije medicinskih znanosti Hrvatske (HAZU).

Cijeli svijet šokirala je vijest da glumac Bruce Willis (67) napušta glumačku karijeru jer ima afaziju. Taj podatak je objavila njegova bivša supruga Demi Moore (59) i zahvalila obožavateljima na porukama podrške.

Demarin nam je pojasnila kako je bitno znati koji je uzrok da bi se znalo kako pristupiti liječenju.

- Smetnje govora se uz logopedske vježbe mogu zapravo riješiti ako nije došlo do nekog trajnog oštećenje nakon naprimjer povrede. Afazija nije bolest koja nastaje zbog starosti, to je baš bolesno stanje, to je poremećaj razumijevanja i ekspresije. Poremećaj govora, tj. centra za govor koji je nastao zbog nekakve lezije u mozgu. Jer je u mozgu postoji centar za govor, tj. postoji Vernikeova afazija koji služi za razumijevanje govora, a Brocina afazija služi za motoriku. To su dijelovi mozga koji su odgovorni za razumijevanje govora i za ekspresiju. Ili može biti izraženo da on ne može reći što želi ili da ne razumije što mu govorimo, ali ipak je najčešća miješana afazija, i onda ti ljudi ne mogu ni reći što žele niti mogu razumjeti što im govorimo - rekla je pa dodala:

- Kod ljudi koji imaju miješanu afaziju je gotovo nemoguće uspostaviti kontakt. Govor je prva stvar koja je potreba kako bismo jedni s drugima komunicirali. Užasno je važno znati kako je do poremećaja došlo. U nekim slučajevima se nažalost ne može ništa napraviti, a nekada logopedi mogu pomoći, ali koliko je vremena potrebno za izlječenje to ne možemo znati.

