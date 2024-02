Bruceu Springsteenu preminula majka Adele, imala 98 godina

Američkom glazbeniku Bruceu Springsteenu preminula je majka, a emotivna poruka koju joj je posvetio na društvenim mrežama raznježila je njegove obožavatelje.

- Sjećam se mamine jutarnje budilice. Ležao bih u krevetu i slušao te kako se spremaš za posao, zvuk tvoje kutije za šminku na umivaoniku. U uredu su bile sve dame s ružem za usne, parfemima i šuškavim suknjama. Kako si izgledala ponosno i sretno kada si dolazila kući s posla - oprostio se pjevač stihovima svoje pjesme 'I Wish'.

Foto: James Manning/PRESS ASSOCIATION

- Moja majka voli plesati. Odrasla je 40-ih, a to je bilo vrijeme kada je ples bio egzistencijalni čin. Ona već 10 godina boluje od Alzheimera i to nam je puno oduzelo. Ali potreba za plesom nije ju napustila. Ona ne može govoriti. Ona ne može stajati. Ne može se hraniti sama. Ali kad me vidi, uvijek je osmijeh. Još uvijek osmijeh. I još postoji poljubac. I tu je taj zvuk koji ispušta kad me vidi. To je samo zvuk, ali znam da znači 'volim te' - rekao je pjevač na koncertu 2021.

Prisjetimo se, Bruce se i sam prošle godine susreo sa zdravstvenim problemima. Operirao je čir na želucu te je morao otkazati sve koncerte do kraja 2023.

- Bruce Springsteen se polako oporavlja i nastavit će svoj oporavak pod liječničkim nadzorom do kraja ove godine. Imajući to na umu, svi preostali datumi turneje Brucea Springsteena i The E Street Banda za 2023. godinu bit će odgođeni do 2024. godine. Svi će se koncerti održati na zakazanim mjestima, a kada budu objavljeni novi datumi, oni koji su kupili karte imaju 30 dana za zatražiti povrat novca. Sve ulaznice za odgođene koncerte vrijede za novonajavljene termine - stajalo je na pjevačevim službenim stranicama.