Springsteen otkazao koncerte do kraja godine: 'Oporavlja se od čira na želucu, oprezni smo'

Američki rock pjevač Bruce Springsteen (74) odgodio je sve koncerte zakazane za ovu godinu zbog liječenja čira na želucu. Obožavateljima se obratio putem društvenih mreža.

- Bruce Springsteen se polako oporavlja i nastavit će svoj oporavak pod liječničkim nadzorom do kraja ove godine. Imajući to na umu, svi preostali datumi turneje Brucea Springsteena i The E Street Banda za 2023. godinu bit će odgođeni do 2024. godine. Svi će se koncerti održati na zakazanim mjestima, a kada budu objavljeni novi datumi, oni koji su kupili karte imaju 30 dana za zatražiti povrat novca. Sve ulaznice za odgođene koncerte vrijede za novonajavljene termine - stajalo je na pjevačevim službenim stranicama.

Foto: PIXSELL/Aude Guerrucci/REUTERS

Pjevač je do kraja godine trebao obilaziti sjevernoameričke gradove. Turneja je počela u kolovozu, a već početkom rujna je Springsteen morao otkazati sve koncerte zakazane za taj mjesec.

- Hvala svim mojim prijateljima i obožavateljima na dobrim željama, ohrabrenju i podršci. Oporavljam se i jedva čekam da vas sve vidim sljedeće godine - poručio je sam Springsteen.

Obožavatelji su mu u komentarima slali želje za brz oporavak.

Foto: Isabel Infantes/ Press Association

- Veliki sam Bruceov obožavatelj, žao mi je što ću propustiti koncert, drago mi je čuti da se oporavlja i pazi na zdravlje - poručio mu je obožavatelj.

Springsteen, rodom iz New Jerseyja koji je stekao nadimak 'The Boss' u ranim godinama svoje karijere u 1970-ima, uvršten je u Rock and Roll Kuću slavnih 1999., a 2022. objavio je svoj 21. studijski album 'Only the Strong Survive', zbirku obrada klasika R&B i soul glazbe.