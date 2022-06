Brutalan rat Karleuše i Lukasa, nižu se uvrede: 'Narkomančino avav av, uhapsit ćemo ti dilera!'

Na estradi vodi se novi rat i to preko društvenih mreža između Ace Lukasa (53) i Jelene Karleuše (43).

Sve je započelo pjesmom Ane Nikolić, odnosno njenom demo verzijom pjesme 'Provereno' Milice Pavlović. Prvi se Lukas oglasio po pitanju pjesme i izvedbe Ane Nikolić te napisao 'Bravo'.

No, to je iznimno zasmetalo Jeleni Karleuši te mu oštro odgovara.

- Kakav je, bre, ovo način? Na šta ovo liči? Sram vas bilo, bre! Apsolutna podrška za Milicu! Pjevam skoro 30 godina i nikada se ovakve stvari nisu dešavale - napisala je Karleuša na Instagramu.

Na javne prozivke Lukas se odmah oglasio.

- Poznata 'pjevačica' podigla glas za krađu pjesma. Uvijek bi da morališe umjesto da nauči pjevat konačno, ali ne ide to tako lako - uzvratio je Lukas.

Prepirka tu nije stale, već na idućoj priči Jelena za Lukasa kaže kako se radi 'o nekad poznatom pjevaču'.

- Nekada poznati 'pjevač' sada ne može ni da govori od kokaina i oštećenja mozga zbog zloupotrebe raznih supstanci! A kamoli da pjeva! Ali zna da se*e i piše gluposti i svađa se sa ženama! E pa ja ipak mnogo i pjevam i pišem i malo mi bolje radi mozak. Prema tome ne se*ite narkomani, svi vi tu na gomili i ostavite Milicu Pavlović i njenu pjesmu na miru! Ne ljutite me, jer mene ne možete ni da zastrašujte kao nju, a ni da reketirate. Kako vas, bre, nije sramota? Matore budale! Lako je ku*čiti se nad slabijim, jel - napisala je Karleuša.

Svađe na osobnoj razini nastavljaju se i dalje, a Lukas ovaj put u priču ubacuje i seksualnu požudu i njene 'ogromne potrebe'.

- Zatečen sam ovakvim nevaspitanim i nadasve isfrustriranim napadima dotične nazovi gospođe! Ali, ja je razumijem. Reprezentacija je u posljednjih desetak dana imala velike obaveze (čak četiri važne utakmice), pa je dotična očigledno bila uskraćena za zadovoljenje njenih, inače, ogromnih potreba! Neka se ne sekira, evo kvalifikacije se nastavljaju tek na jesen, a i u prvenstvima je pauza, pa će biti vremena za "druženje"! Dotle ćemo joj oprostiti ovo liječenje frustracija, jer se to u najmanju ruku od nje i očekuje! P. S. preporuka: reprezentacija BiH je slobodna ovih dana, pa da probaš kod njih - napisao je Lukas.

Prepirka u nastavku postaje sve oštrija, a Karleuša se opet dotiče priča o Lukasovoj ovisnosti.

- Zar se nismo dogovorili da šutiš kad te ka**m kad ja pričam? P. S. ( U komunikaciji sa džukelama koristim lajanje jer samo to razumiju). Prema tome, džukac avavav av, uhapsit ćemo ti dilera! Policija! Ovaj opet kupuje jeftinu robu! Propustite ga kroz šake pa da pjeva ko mu prodaje! I da, da ponovim - od*ebite klošari od Milice Pavlović! U čemu je problem - piše Karleuša.

- Idemo: Naprijed, nazad, nemaš gdje, sad tvoj diler pao je. Ismijavaš Bunibrod, a? Zavisniku, ovdje imaš posla sa Fontanom. Od*ebi svojim psećim kratkim nogicama u malim troskocima i ne napadaj više žene. Ajde sad paljba, idi duvaj borski ku*** i ne izazivaj me više. (A taman sam se odmorila od ovog polusvijeta i ne vrijedi! Ne vrijedi, ne vrijedi! A pjevači koji šute i gledaju sve ovo? Pa pi*** jedne! Eto. Pi*** jedne, zato i jeste tu gdje jeste! Mrš) - napisala je Jelena.

Nedugo nakon stiže odgovor Lukasa.

- Ljepoto: Ne ka*aš ti nikoga. Tebe ka*aju! Mada ne znam odakle im želudac? Dokle treba da te učim da kad vrijeđaš, naučiš da vrijeđaš. Prvo: uvreda "narkomančino" i nije neka uvreda. Ali, pošto ne možeš da nađeš ništa drugo, tebi je to jedina mogućnost da probaš mene da uvrijediš! A sada: i moj, kako ti kažeš "sprženi mozak" je trenutno najmanje duplo jači od tvog pilećeg mozga, instaliranog u glavi krokodila! Zašto te zovu moderna sfinga. Zato što si pola žena, pola idiot! Zato što izgledaš gore od poziva za vojsku. Zato što samo mogu da te je*u intelektualci sa dvocifrenim IQ-om. Zato što pjevaš kao da ti je neko zgazio na kurje oko. Jel zato što sam morao djetetu da skidam temperaturu cijelu noć kad je tebe vidjela pored mene na onom spotu nesretnom gdje se za*ebah pa snimih s tobom duet! Kažeš da je meni spržen mozak! Na tvoju sreću, ti tu nemaš šta da spržiš, a šta je kod tebe sprženo, to je cijela nacija vidjela na tvojim poznatim porno selfijima gdje poslije tvrdiš da je to što "sprženo" tuđe! Nisam te pominjao, a ni dirao! Najbolje bi bilo da mi se skineš sa kičme i publicitet koji odavno nemaš, tražiš na drugom mjestu. Za Karleušicu - napisao je.

- P. S. Bolje bi ti bilo da tu krokodilsku njušku zariješ u svoje dvorište i zapitaš se zašto onaj tvoj priplodni bikčić (u narodu poznat kao "veseljko") je*e sve što mu padne šaka, samo tebe ne. Za Karleušicu - napisao je Lukas.

Karleuša ni ovaj put ne ostaje dužna te se 'ispričava' svojim pratiteljima.

- Duboko se ispričavam na rječniku koji sam upotrijebila u prethodnim storijima. Djeco, vi tako ne treba da pišete i pričate. Ali jedan zli čika izazvao je reakciju koja je nekada potrebna da bi se zle čike kaznile. Inače, čika se i drogira, što vi nikada ne smijete da radite, jer je to isto što i najgora smrt. Da bi pomogli čiki da se vrati na pravi put, moramo da ga prevaspitamo, a metode su nekada grube i nisu za dječije oči i uši. Šta raditi kad se neko drogira? Odvesti ga na liječenje (ili u manastir na lopataranje po leđima), prijaviti policiji zle čike koje prodaju drogu i biti dobar građanin. U ekstremnim slučajevima, ako čika nastavi da se drogira i napada sve, brzo protrčati pored zlog čike i svom snagom vrisnuti "narkomančino"! Tada čika doživi ljekoviti stres i razmisli o svom životu - napisala je.

Izgleda da je tom objavom Lukasu već prokipjelo te prijeti kako će sav 'prljavi veš' Karleuše pustiti u javnost u novoj emisiji.

- A sada je Jelena Karleuša, samozvana JK, zaista bilo dosta! Kada god si napravila s*anje prvi koji ti je uvijek pomagao i stao u tvoju obranu bio sam ja! Ali pošto tvoje kratko pamćenje, kao i tvoja kratka pamet, to zaboravljaju, ja ću sada jednom za svagda s tobom da završim! Uskoro na TV Hype ide emisija koju lično uređujem i zove se: "Istina o Jeci K!" Javnost ćemo konačno upoznati s pravim stanjem stvari kada si ti u pitanju! Dosta smo te svi mi i pored tvojih s*anja, branili i skrivali - najavio je Lukas.

- Uskoro: Istina o tamnoputom suigraču D.T. iz Besiktasa! Pa onda: Istina o misterioznom vaterpolistu uslikanom kako se isparkira iz Jecine garaže, dok je D.T. na pripremama u Kini!! Pa onda: Istina o moljakanju bivše supruge Ace Lukasa da zove sve veze koje ima da spriječi uzlazak slika i selfija i objavljivanje ljubavno seksualne veze sa Ognjenom Vranješem (dramatična noć uopći objave tog skandala) - zaključio je Lukas.

Nešto malo nakon Karleuša je obrisala sve Instagram storije.

