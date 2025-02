Bryan Adams ima novu pjesmu i spot: Najavio je i turneju, a na ljeto nastupa u pulskoj Areni...

Svjetska rock ikona, Bryan Adams, oduševila je fanove objavom novog glazbenog uratka, pjesme “Roll With The Punches”, koja najavljuje njegov nadolazeći studijski album i istoimenu turneju. Ovaj energični singl donosi snažne rifove i zaraznu melodiju te tako potvrđuje Adamsov status nenadmašnog rock hitmakera, ali i glasno progovara o snazi i sposobnosti da se, unatoč svim izazovima, uvijek vratimo jači.

Stigao je upravo uoči njegovog velikog koncerta u pulskom Amfiteatru, gdje će 29. srpnja 2025. predstaviti svoj bezvremenski katalog hitova, ali i novitete s nadolazećeg albuma. Pjesma je dostupna na svim digitalnim platformama, a ulaznice za koncert su u prodaji u sustavu Eventima.

Foto: Admin

“Ova pjesma govori o ustrajnosti i nepokolebljivom duhu - o tome da se uvijek moramo podići na noge, bez obzira na to koliko puta nas život obori. Posvećena je svima onima koji su se ikada osjećali poraženo, ali su pronašli snagu za novi početak. Vjerujem da singl odražava ideju suočavanja s izazovima i razočaranjima na najbolji mogući način – kroz čistu energiju rocka", izjavio je Bryan Adams.

Legendarni izvođač u ovoj je pjesmi nastavio svoju dugogodišnju suradnju s renomiranim producentom Muttom Langeom, s kojim stvara hitove još od albuma “Waking Up The Neighbours” iz 1991. godine. Singl “Roll With The Punches” odiše sirovom snagom i žestokim ritmom, a borbenu energiju dodatno je naglasila Adamsova moćna izvedba u pratnji njegovog benda. Pjesma je objavljena u izdanju njegove izdavačke kuće Bad Records i dostupna je na svim digitalnim platformama, a fanovi je mogu nabaviti i kao limitirano sedmoinčno vinilno izdanje.

Foto: PROMO

S hitovima poput “Summer of '69” i “(Everything I Do) I Do It For You”, Bryan Adams suvereno vlada svjetskim pozornicama više od četiri desetljeća, a njegova nova turneja “Roll With The Punches” obećava još jednu seriju spektakularnih nastupa ispunjenih neodoljivom rock energijom i bezvremenskim glazbenim himnama.

Turneja je započela u Australiji i Novom Zelandu, u svibnju stiže u Veliku Britaniju i Irsku, nakon čega slijedi čak 35 nastupa diljem Europe, uključujući i iščekivani koncert u pulskoj Areni.

Pjesma je dostupna na svim streaming platformama te na službenom Youtube profilu Bryana Adamsa. Više informacija o novim pjesmama, rasporedu turneje i datumima te prodaji ulaznica može se pronaći na službenoj stranici www.bryanadams.com. Ulaznice za pulski koncert mogu se osigurati na svim prodajnima mjestima Eventima kao i putem online sustava www.eventim.hr.