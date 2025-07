Bryan Adams nastupio u pulskoj Areni: Oduševio svoje fanove!

Taj kantautor i pjevač čiji su hitovi obilježili generacije ponovno je stigao u Hrvatsku nakon što je u prosincu 2023. očarao publiku u Areni Zagreb. Koncert pred prepunim pulskim amfiteatrom održao je u sklopu velike svjetske turneje Roll with the Punches.

U Areni su uglavnom prevladavali inozemni turisti kojima se ukazala prilika da budu dio tog glazbenog spektakla.

Bryan Adams je u karijeri dugoj čak četiri desetljeća izdao 17 studijskih albuma, uključujući i najnoviji "So Happy It Hurts“. Njegov rad obuhvaća i "Pretty Woman - The Musical" te albume "Classic pt. I" i "Classic pt. II" na kojima su nove verzije njegovih najvećih hitova.

Turneja "Roll with the Punches", koja nosi naziv njegovog najnovijeg studijskog albuma, započela je u svibnju ove godine u Velikoj Britaniji, u Newcastleu, a slijedi kao nastavak izuzetno uspješne prethodnice "So Happy it Hurts“ koja je trajala čak tri godine i uključivala nastupe u više od šesnaest zemalja diljem Amerike, Europe i Azije.

Bryan Adams i njegov bend svoju će publiku nastaviti oduševljavati koncertima u SAD-u i Europi tijekom 2025. godine.