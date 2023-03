Bryan Adams stiže u zagrebačku Arenu nakon šest godina

Nakon punih šest godina, jedan od najupečatljivijih i najomiljenijih glazbenika na svijetu, ponovno se vraća pred zagrebačku publiku! Riječ je o Kanađaninu Bryanu Adamsu koji će nastupiti u Areni Zagreb, 13. prosinca 2023. godine, u sklopu velike svjetske turneje 'So Happy It Hurts'. Ulaznice su u prodaji od petka, 24. ožujka.

Foto: Admin

Bryan Adams je kanadski pjevač i tekstopisac i jedan je od najuzbudljivijih glazbenika na svijetu. Njegov se glazbeni utjecaj proteže na četiri desetljeća, tijekom kojih ih je objavio 17 studijskih albuma te je osvojio brojne nagrade i priznanja, uključujući tri nominacije za Oscara, pet nominacija za Zlatni globus kao i nagradu Grammy.

Foto: PROMO

Energična izvedba, scenska prisutnost i nevjerojatan vokal oduševljavaju vojsku njegovih poklonika diljem svijeta, a i dalje ne namjerava stati s turnejama, svirajući glazbu koja je postala neizostavan dio programa gotovo svih rock radio stanica.

Nadolazeća turneja započinje 6. lipnja, u američkom gradu Baltimore, a vezana je za njegov 15. studijski album 'So Happy It Hurts', koji je 11. ožujka 2022. objavio BMG. Istoimena pjesma s tog albuma nominirana je za nagradu Grammy i to za najbolju rock izvedbu.

Najčitaniji članci