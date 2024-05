Domenica za 24sata progovorila o dečku i trudnoći Hane Huljić: 'Sretna sam zbog nje i Graše...'

Te 2017. godine nije mogla ni slutiti da će, od djevojke koja snima prateće vokale i demo verzije pjesama u glazbenoj radionici Tončija Huljića (62), zakoračiti na kultnu pozornicu Splitskog festivala sa singlom 'Kad sam s tobom' i osvojiti nagradu za najboljeg debitanta. Veloluška pjevačica Domenica Žuvela (31) u posljednjih sedam godina izbacivala je uspješnice pa i hit karijere 'Vidi se iz aviona' koji broji preko 14 milijuna pregleda, dok joj je 'Prva ljubav, prva bol', objavljena prije dva tjedna, na gotovo 100.000 slušanja. Iza te pjesme krije se zanimljiva priča u kojoj je bio umješan i Petar Grašo (48).

- Pjesmu sam prvi put čula 2016. godine dok sam još snimala prateće vokale za druge izvođače. Bila sam u studiju s curama koje danas snimaju vokale za mene i zajedno smo otpjevale tu pjesmu. Imale smo ideju da to bude prvi singl našeg ženskog benda - Nas 4, ali ga nikad nismo formirale ha, ha - započela nam je Domenica s anegdotom starom osam godina.

Foto: PROMO

Trebao je biti duet s Grašom

Pjesmu je 'iz kutka' čuo i Grašo, koji nije krio oduševljenje pa je s 'One 4' htio snimiti novu verziju. Međutim, tad je imao svoj hit 'Moje zlato' s kojim je otišao u drugom smjeru.

- Tad smo odustali od pjesme i nismo je nikad izrealizirali. Ali baš nakon te pjesme Tonči me upitao želim li u solo karijeru i, evo, nakon osam godina sam je izdala. Razmišljala sam o njoj i ranije, ali možda nisam bila spremna za takav tip pjesme - priznaje nam pjevačica.

Zagreb: Godišnje priznanje Hrvatske diskografske udruge za najuspješnije glazbene uratke | Foto: MARKO LUKUNIC/PIXSELL

Mia Dimšić bila na snimanju

Spot za istu snimala je u Beogradu, a na novoj glazbenoj avanturi pridružila joj se estradna kolegica, ali prije svega prijateljica, Mia Dimšić (31).

- Nakon zajedničkog koncerta u Splitu smo sjele na čašicu vina i tad mi je pala ideja da pođe sa mnom na snimanje. Razmišljali smo da se pojavi u spotu sa mnom, a tu scenu smo i snimile, ali na kraju je nismo iskoristile jer je možda malo odskakala od ostalih kadrova. Ali zato imam divnu uspomenu s njom gdje smo se za tu scenu kucnule čašama - priča nam simpatična Dalmatinka koja je zahvalna na prijateljstvu s osječkom glazbenicom.

Domenica nam je otkrila da se iz njihovog prijateljstva izrodila i nova glazbena suradnja.

- Moram priznati da mi je Mia nedavno napisala pjesmu koja me rasplakala na prvo slušanje. Nisam očekivala da će mi, iako smo vrlo bliske, napraviti takvu pjesmu koju ću osjetiti na prvi takt - iskreno će pjevačica i dodaje da je sretna što će u bliskoj budućnosti izaći ženska balada s autorskim potpisom Mije Dimšić.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Kako Huljići 'dijele' pjesme?

Velolučanku prije te suradnje očekuje nastup na Melodijama Jadrana. Iza nje je višegodišnja suradnja s obitelji Huljić pa nas je zanimalo ima li 'fajta' s Rozgom, Grašom i drugima kako bi došla do željene pjesme.

- Tonči i Vjekoslava točno znaju za koga je koja pjesma, sve ih rade namjenski za određenog izvođača. Volim se prepustiti u njihove ruke, maksimalno im vjerujem i da nije bilo njih, vjerojatni se nikad ne bih sama usudila zakoračiti na scenu - priznaje pjevačica.

'Hana mi je kao sestra'

Životna prijateljica joj je Hana Huljić (33), kojoj je Domenica i vjenčana kuma.

- Ona mi je kao sestra i toliko mi je bliska da svaki slobodan trenutak volimo iskoristiti da smo zajedno. Sad je, naravno, sve podređeno malenoj Albi koja je prezanimljiva. Ona je u toj fazi kad, ako je tjedan dana ne vidim, bude ogromna promjena - priča nam lijepa Velolučanka i dodaje da je sretna zbog Hane i Petra koji čekaju svoje drugo dijete.

Foto: Instagram

O obitelji i dečku

Nedavno je pratitelje obradovala videozapisima na kojima je pokazala rođenu sestru Lindu i brata Luku, koje inače drži podalje od očiju javnosti.

- Nisu javne osobe i zato volim poštivati njihovu odluku da se ne eksponiraju. Bio je simpatičan taj video sa sestrom, koji je prešao milijun pregleda. Ne znam je li to zato što je tematika u kojoj se svi mogu pronaći ili ljudi vole vidjeti nešto što do tad nisu - kaže Domenica i dodaje da je ponosna i sretna što su joj najmiliji najveća podrška, kao i ona njima.

Foto: Instagram

A u karijeri je podržava i dečko Ivan, kojeg toliko dobro 'krije' da javnost ponekad zaboravi na njenu dugogodišnju vezu.

- Od početka karijere nikad nisam preferirala pričati o tome, do trenutka kad je izašlo u medije. Nas dvoje imamo potpuno normalan život, izlazimo se i družimo, ali ja nisam ta koja voli poticati takve priče u medijima, čisto jer smatram da njega, koji nije javna osoba, ne uvlačim u to. S druge strane mi je razumljivo da je ljudima to zanimljivo. Ne krijem ništa, ali volim da je fokus na mom radu, pjesmama, koncertima... - iskreno će pjevačica.

'Volim se našaliti na svoj račun'

Zato je kod javnosti podigla veliku prašinu kad je prije dvije godine najavila svoj koncert u Areni Zagreb, kojeg će održati na svoj 38. rođendan, 8. studenoga 2030. godine. Iako su neki smatrali da je budalaština najavljivati koncert osam godina unaprijed, taj se koncert redovito spominje.

- Fascinantno mi je što, evo sad i nakon par godina, čujem to i na dnevnoj razini. Ja se iskreno volim našaliti na taj račun - rekla nam je Domenica.

Foto: PROMO