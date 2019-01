Bubalo proriče: Lidija ili Jelena pobijedit će na Dori i Euroviziji

Splitski glazbeni menadžer Ivan Bubalo posljednjih godina nema dlake na jeziku kada komentira domaću scenu. Ovoga puta dotaknuo se Dore, izbora za hrvatsku predstavnicu na Euroviziji. Uvjeren je da zna koje dvije kandidatkinje bi mogle pobijediti na Dori, ali i osigurati pjesmu na Euroviziji. Tvrdi kako Lidija Bačić (33) i Jelena Bosančić (32) imaju najbolje pjesme na natjecanju.

- Danas sam se čuo s pola Zagreba. Svi se slažu da su ove dvije pjesme za sto kopalja ispred svih na natječaju za Doru. E pa sad... Ako nam one, odnosno jedna od njih, ne dovedu Euroviziju u Hrvatsku... Ali hoće, hoće, hoće. Iskrene čestitke i jednoj i drugoj - napisao je Bubalo na društvenim mrežama.

Inače, Dora će biti, nakon osam godina pauze, u Opatiji između 14. i 16. veljače. Osim spomenutih djevojaka, na natjecanju će se boriti za pobjedu i Luka Nižetić, Domenica, Bernarda Bruno, Jure Brkljača, 4 tenora, Lea Mijatović, Elis Lovrić, Gelato sisters, Beta Sudar, Manntra, Ema Gagro, Lorena Bućan, Bojan Jambrošić i Danijela Pintarić te Roko Blažević.

Na repertoaru kritika, Bubalu je često pjevačica Nina Badrić (46) koja je za Dan žena u Spaladium Areni.

- Želim ti da se ugodno osjećaš u najljepšem i najmuzikalnijem gradu. Ja na koncert sigurno neću doći. To nisu pjesme koje bi me dirnule i koje ja volim- iskreno je rekao Bubalo pred kraj prošle godine.

Prije nekoliko dana, nastavio je s oštrim komentarima.

- Već 20 dana, a preostalo je još 60, radio postaje, novine, portali, Facebook, Instagram, YouTube, televizijske emisije, ubijaju nas s najavom koncerta Nine Badrić u Splitu. Nema žene, čovjeka, djeteta, škole, vrtića, staračkog doma, pumpne stanice, robne kuće, pa i kruzeri, a da ne znaju za koncert. Još 60 dana, svaki dan sve jače i jače. Moja nedoumica, pa da vidim vas - ZAŠTO? Mi smo organizirali Poljud i uvijek smo krenuli s reklamom 25 dana ranije. Naš zadatak bio je da informacija dođe do ljudi i to: Tko nastupa, gdje, kada, gdje se mogu kupiti ulaznice i koja im je cijena. Svih devet koncerata bilo je rasprodano za 25 dana, pa vas pitam zašto? Zašto nas granatirati 80 dana? - pitao je Bubalo prijatelje na Facebooku.