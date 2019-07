Bućan i Veličan nakon mjesec dana stigli su do Crnog mora...

Glumac Dušan Bućan (42) i putopisac Boris Veličan (37) prije mjesec dana krenuli su na put do Crnog mora s dvije kobile. Na Facebook stranici 'Konjima do Crnog mora' izvještavali su pratitelje o dogodovštinama na putovanju. Sad su se pohvalili kako su napokon stigli do cilja.

- Dva konja i dvije kobile. Tri države i 1200 kilometara. Tisuće komaraca i milijun uspomena... Jedno more koje nije ni malo crno i sa svakim valom oduzima dah - napisali su dečki na društvenim mrežama. Za taj su se podvig spremali mjesecima. Našli su se na zagrebačkom hipodromu, popeli na nasip uz Savi i krenuli. Njihova je procjena bila 30-ak dana jahanja, a tako je i bilo. Zahvalili su se svima na divnim porukama podrške.

- Hvala Vam što se bili dio naše avanture, jedva čekamo da vidite što smo snimili - rekli su.

Dečkima ovo nije prvo putovanje. već su bili u Aziji, na Aljasci, sprijateljili se s Indijancima iz plemena Navaho. Putovanje je dokumentirano i biti će prikazano na HRT-u iduće godine.

Kobile Divna (15) i Zeka (8) imale su lakših ozljeda, ali dečki su im brzo pomogli u nevolji. Iako je i njima bilo naporno, s lakoćom su prešli sve prepreke jer su zbog ove avanture života bili spremni na sve.

- Kao da svaki dan imamo premijeru, zna biti naporno, no svaku večer sjednemo i smijemo se od zadovoljstva. Nemamo ozljeda, fizički bar. Imamo u glavi jer nam proleti što nam je sve to trebalo - rekao je i dodao: “Mislim da nam se konji smiju, ‘gle, dva kretena bi na more’ - kaže i dodaje:

- Nekad su ljudi najnormalnije tako putovali, danas ispada kao avantura. Kad sam jednom pet dana jahao i bio na konju, znao sam kuda idem, ali nisam znao koga ću sresti.