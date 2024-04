Buckinghamska palača oglasila se o zdravstvenom stanju kralja Charlesa: Vraća se dužnostima

Iz Buckinghamske palače javljaju kako će kralj Charles (75) nastaviti s javnim dužnostima sljedeći tjedan, piše BBC. Navode kako je postignut napredak u liječenju raka. Iako to neće biti potpuni povratak službenim angažmanima, palača je optimistična i šalje ohrabrujuće vijesti.

U utorak kralj Charles će simbolički posjetiti Centar za liječenje raka, a na ljeto će ugostiti japanskog cara i caricu.

Britain's King Charles and Queen Camilla attend the Royal British Legion Festival of Remembrance, in London | Foto: MAJA SMIEJKOWSKA

Iz palače dodaju, kako će kralj preuzeti više javnih dužnosti. Palača je poslala poruku opreznog optimizma, ali liječenje kralja, koje je započelo u veljači, još uvijek traje i nije naveden datum završetka tretmana, navodi BBC.

Buckinghamska palača u petak je u priopćenju izvijestila da je ‘prerano reći‘ koliko će trajati liječenje.

- Liječnici su vrlo ohrabreni dosadašnjim napretkom. Pozitivno gledaju na oporavak kralja Charlesa - navode u priopćenju.

Nedavno su se britanski tabloidi raspisali kako se zdravstveno stanje kralja iznenada pogoršalo, piše Daily Beast.

- Bliski prijatelj monarha tvrdio je da je Charles 'odlučan pobijediti rak', dodavši da su 'svi optimistični, ali on je stvarno jako loše' - otkrio je kraljevski korespondent Tom Sykes.

Britain's Royals attend the Easter Matins Service at St. George's Chapel, Windsor Castle | Foto: Hollie Adams

Ono što je dodatno zabrinulo britansku javnost jest činjenica da se planovi za kraljev pogreb, pod kodnim nazivom 'Operation Menai Bridge', trenutačno razmatraju.

Prisjetimo se, palača je u veljači objavila da se Charles bori s rakom, ali su do sada isticali da je njegovo stanje dobro te da vjeruju u oporavak.